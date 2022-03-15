***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 22.10.2027Vade (Gün Sayısı) 3.654Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2716Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000Kupon Sayısı 116Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 1,2358 12.358.000 Evet2 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 1,3445 13.445.000 Evet3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3828 13.828.000 Evet4 22.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 1,3133 13.133.000 Evet5 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,3372 13.372.000 Evet6 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 1,3604 13.604.000 Evet7 28.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 1,4068 14.068.000 Evet8 28.06.2018 27.06.2018 28.06.2018 1,5628 15.628.000 Evet9 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,7353 17.353.000 Evet10 31.08.2018 29.08.2018 31.08.2018 1,8876 18.876.000 Evet11 02.10.2018 01.10.2018 02.10.2018 2,4047 24.047.000 Evet12 02.11.2018 01.11.2018 02.11.2018 1,9846 19.846.000 Evet13 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 1,9512 19.512.000 Evet14 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 1,6614 16.614.000 Evet15 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 1,7459 17.459.000 Evet16 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 1,5907 15.907.000 Evet17 09.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 1,6296 16.296.000 Evet18 10.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 1,848 18.480.000 Evet19 11.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 2,1085 21.085.000 Evet20 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 2,0101 20.101.000 Evet21 15.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 1,8125 18.125.000 Evet22 13.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 1,4191 14.191.000 Evet23 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 1,5966 15.966.000 Evet24 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,5118 15.118.000 Evet25 17.12.2019 16.12.2019 17.12.2019 1,344 13.440.000 Evet26 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 1,2841 12.841.000 Evet27 18.02.2020 17.02.2020 18.02.2020 1,2092 12.092.000 Evet28 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,2227 12.227.000 Evet29 21.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 1,3734 13.734.000 Evet30 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 1,3798 13.798.000 Evet31 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 1,274 12.740.000 Evet32 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 1,1264 11.264.000 Evet33 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 1,2813 12.813.000 Evet34 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 1,4046 14.046.000 Evet35 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,4394 14.394.000 Evet36 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 1,405 14.050.000 Evet37 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,328 13.280.000 Evet38 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,3528 13.528.000 Evet39 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021 1,4172 14.172.000 Evet40 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,3962 13.962.000 Evet41 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 1,8429 18.429.000 Evet42 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,7615 17.615.000 Evet43 06.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 1,8526 18.526.000 Evet44 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 1,7389 17.389.000 Evet45 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 1,7554 17.554.000 Evet46 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,679 16.790.000 Evet47 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021 1,8399 18.399.000 Evet48 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,8073 18.073.000 Evet49 11.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 2,1093 21.093.000 Evet50 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 2,2575 22.575.000 Evet51 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 2,1767 21.767.000 Evet52 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 2,320253 17.05.2022 16.05.2022 17.05.202254 17.06.2022 16.06.2022 17.06.202255 19.07.2022 18.07.2022 19.07.202256 19.08.2022 18.08.2022 19.08.202257 20.09.2022 19.09.2022 20.09.202258 21.10.2022 20.10.2022 21.10.202259 22.11.2022 21.11.2022 22.11.202260 23.12.2022 22.12.2022 23.12.202261 24.01.2023 23.01.2023 24.01.202362 24.02.2023 23.02.2023 24.02.202363 28.03.2023 27.03.2023 28.03.202364 28.04.2023 27.04.2023 28.04.202365 30.05.2023 29.05.2023 30.05.202366 30.06.2023 29.06.2023 30.06.202367 01.08.2023 31.07.2023 01.08.202368 01.09.2023 31.08.2023 01.09.202369 03.10.2023 02.10.2023 03.10.202370 03.11.2023 02.11.2023 03.11.202371 05.12.2023 04.12.2023