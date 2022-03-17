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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.03.2022 17:45
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 130.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL92446
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 3,7521 4.877.730 Evet
2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,8272 3.675.360 Evet
3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,2414 2.913.820 Evet
4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,3283 3.026.790 Evet
5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,5336 4.593.680 Evet
6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3519 5.657.470 Evet
7 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,8808 6.345.040 Evet
8 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 4,8789 6.342.570 Evet
9 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 3,19 49.649.576 % 10,00  
PENTA 346,50 50.400.795 % 10,00  
YEOTK 62,75 8.726.392 % 9,99  
GZNMI 27,74 101.319.017 % 9,99  
ISBIR 47,84 2.054.971 % 9,98  
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Dolar 14,6520 14,6864 % 0,49  
Euro 16,3013 16,3545 % 1,26  
Sterlin 19,3357 19,4326 % 0,99  
Frank 15,7040 15,7986 % 1,58  
Riyal 3,9173 3,9370 % 0,93  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 14,97  
Altın Gr. 922 922 17,35  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 0,28  
Gümüş Gr. 12,05 12,06 0,27  
B. Petrol 107 107 8,79  
Seans Raporu 18:05
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