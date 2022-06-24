***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracının Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 180.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALE2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 2,9622 5.331.960 Evet2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 2,5146 4.526.280 Evet3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 2,3335 4.200.300 Evet4 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 2,2207 3.997.260 Evet5 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,36936 24.08.2022 23.08.2022 24.08.20227 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 406 gün vadeli, 180.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2211 ISIN kodlu TLREF endeksinin getirisine dayalı tahvilin beşinci kupon oranı %2,3693 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 27.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039165BIST