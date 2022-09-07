***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.09.2022 16:53
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracının Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni İhraççı Derecelendirme Notunda Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,24747
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,99
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,10
Satış Ş TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2018
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 4,24747 42.474.700 Evet
2 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 4,24747 42.474.700 Evet
3 07.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 4,24747 42.474.700 Evet
4 07.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 4,24747 42.474.700 Evet
5 07.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 4,24747 42.474.700 Evet
6 07.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 4,24747 42.474.700 Evet
7 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020 4,24747 42.474.700 Evet
8 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 4,24747 42.474.700 Evet
9 07.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 4,24747 42.474.700 Evet
10 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 4,24747 42.474.700 Evet
11 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 4,24747 42.474.700 Evet
12 07.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 4,24747 42.474.700 Evet
13 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 4,24747 42.474.700 Evet
14 07.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 4,24747 42.474.700 Evet
15 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 4,24747 42.474.700 Evet
16 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
17 07.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
18 07.06.2023 06.06.2023 0