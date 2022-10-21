***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2022 14:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Değişken Faiz Referansında Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 180.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri Yıllık (Annual) 30 bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHALE2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 2,9622 18,3255 19,7928 5.331.960 Evet
2 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 2,5146 15,8246 16,9165 4.526.280 Evet
3 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 2,3335 14,685 15,6227 4.200.300 Evet
4 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 2,2207 14,4742 15,3912 3.997.260 Evet
5 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,3693 14,6575 15,5885 4.264.740 Evet
6 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 2,331 14,6692 15,605 4.195.800 Evet
7 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 2,069 13,0205 13,7549 3.724.200 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 180.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.09.2021 ve 20.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 10.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 406 gün vadeli, TRSTHALE2211 ISIN kodlu 180.000.000.-TL nominal değerli TLREF endeksinin getirisine dayalı tahvilin yedinci kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (21.10.2022) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073264
BIST