***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.11.2022 17:38
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilg
17:594.329
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 111,84
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
17:5918,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:5918,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0967
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:591.003,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.003,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONYA
|2.551,90
|232.722.856
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.864.024
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|93.756.044
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|170.181.976
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.015.680.022
|% 9,97
|
|KIMMR
|9,16
|17.786.658
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|33.788.597
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|148.528.688
|% -8,57
|
|MERCN
|25,70
|90.685.709
|% -7,29
|
|THYAO
|106,90
|11.054.087.890
|% 2,59
|
|KRDMD
|13,82
|7.329.292.011
|% 6,31
|
|PETKM
|14,65
|5.546.598.636
|% 4,64
|
|TUPRS
|447,80
|5.266.868.309
|% 4,58
|
|EREGL
|36,62
|5.015.680.022
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.656.374.252
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,82
|7.329.292.011
|% 6,31
|
|PETKM
|14,65
|5.546.598.636
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|2.971.561.065
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.788.063.913
|% 2,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5816
|% 0,08
|
|Euro
|18,5767
|18,5880
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2098
|21,3162
|% 0,70
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.715
|6.776
|142,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|0,05
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
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17:58INFO
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem