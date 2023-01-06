***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 05.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.10.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTHAL12326 ISIN kodlu 768.100.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (06.01.2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094995BIST