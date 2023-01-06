***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 12:33
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.10.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTHAL12326 ISIN kodlu 768.100.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (06.01.2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094995
BIST
13:555.240
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 123,84
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5518,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5519,7271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0373
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:551.108,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.108,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:53
|HKTM
|61,65
|59.567.264
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.031.119
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.952.056
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|161.793.122
|% -8,05
|
|MARTI
|5,07
|94.240.599
|% -7,48
|
|ADEL
|128,90
|80.638.267
|% -5,98
|
|THYAO
|139,90
|7.048.386.015
|% 3,48
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|ASELS
|61,30
|5.285.182.417
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,74
|1.917.809.447
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,84
|423.252.583
|% 4,03
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7620
|18,7662
|% 0,01
|
|Euro
|19,7168
|19,7283
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,1888
|22,3000
|% -0,45
|
|Frank
|19,8956
|20,0155
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|