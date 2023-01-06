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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2023 12:33
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (

AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2022 tarih ve 40/1147 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 06.10.2022 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFTHAL12326 ISIN kodlu 768.100.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (06.01.2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094995


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AYES 55,60 799.806 % 9,99  
SNKRN 30,74 3.178.144 % 9,94  
EGGUB 104,10 86.031.119 % 9,93  
DOKTA 55,90 15.952.056 % 9,93  
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Tam 7.529 7.590 2,00  
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