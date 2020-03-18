***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alınacak Paylar HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yeni KararGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,3 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 769.049 0,062 6,31 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 530.951 0,042 6,32 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,33 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,34 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 1.300.000 0,104 6,35 -HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 700.000 0,056 6,37 -HALKB, TRETHAL00019BIST