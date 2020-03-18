***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
18.03.2020 18:29
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alınacak Paylar Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni Karar
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,3 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 769.049 0,062 6,31 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 530.951 0,042 6,32 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,33 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,34 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 1.300.000 0,104 6,35 -
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 700.000 0,056 6,37 -
HALKB, TRETHAL00019
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