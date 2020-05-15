***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'ya Başvurulması ve Belirlenen Satış Fiyatı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuEk Açıklamalarİlgi: a) 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.b) 15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 1.250.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7.000.000.000.-TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar sermaye artırımı yoluyla artırılması duyurulmuştu.İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda ise nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/-%20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması ve toptan alış satış işleminin 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 olarak belirlenmiş olup sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 1.250.000.000.-TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845539BIST