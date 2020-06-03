***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2020 19:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi İçin SPK ve BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık Fonu
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.05.2020 tarihli Toplantısı'nda alınan Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadili Kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK ve BDDK'ya yapılan başvurumuz onaylanmış olup onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment of Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848879
BIST