***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşme Değişikliğinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.473.776.223,776Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HALKB, TRETHAL00019 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209 HALKB, TRETHAL00019 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.250.000.000 1.223.776.223,776 97,90209Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Türkiye Varlık FonuBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 10.06.2020Ek Açıklamalarİlgi: 03.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın sermayeye ilişkin değişen esas sözleşme maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment of Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850541BIST