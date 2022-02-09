***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin artırılması sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan rapor ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000738BIST