***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2020 18:02
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.08.2015 İcrada Görevli Değil 28.08.2015-16.06.2020 Yönetim Kurulu Başkanı, 16.06.2020- Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye) Evet - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
HİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 13.08.2018 İcrada Görevli Değil 13.08.2018-13.06.2019 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 13.06.2019-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) Halk Hayat ve Emekilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770443 Değerlendirildi Hayır Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil Üyesi
OSMAN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli 08.06.2017- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Asil Üyesi
KEREM ALKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MELTEM TAYLAN AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
MAKSUT SERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
EBUBEKİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
SEZAİ UÇARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.02.2019 İcrada Görevli Değil 27.02.2019-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
MEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil 27.05.2019-16.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi, 16.06.2020-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye - Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Asil Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ARSLAN Genel Müdür and Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017-Genel Müdür and Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı
YALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
HASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
ERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Yönetim Kurulu Başkanı, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
YUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türk P&I Sigorta A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SERDAR SÜRER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.08.2012-08.07.2019 Daire Başkanı, 08.07.2019 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı
OLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ZİHNİ GÜVENER Grup Başkanı Bankacı 06.03.2013-11.09.2017 Şube Müdürü, 12.09.2017-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853316
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