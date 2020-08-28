***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2020 18:08
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 06.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 08.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 13.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 27.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 05.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 19.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 23.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 29.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 07.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 14.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 14.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 19.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 25.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 28.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtdışı) 11.02.2015 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil(Yurtdışı) 13.07.2016 İrlanda İrlanda Borsası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 30000000000 TRY Yurtiçi 13.08.2020 13.08.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 15000000000 TRY Yurtiçi 22.04.2020 22.04.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871640
BIST