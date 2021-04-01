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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 18:21


Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli 08.06.2017- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
ŞEREF AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 İcrada Görevli Değil 26.03.2021- Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MELTEM TAYLAN AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
MAKSUT SERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017 İcrada Görevli Değil 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -
EBUBEKİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.06.2020 İcrada Görevli Değil 12.06.2020-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
SEZAİ UÇARMAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.02.2019 İcrada Görevli Değil 27.02.2019-Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil -
MEVLÜT UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil 27.05.2019-16.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi, 16.06.2020-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ARSLAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 08.06.2017-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı
YALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
ERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş-Yönetim Kurulu Başkanı, Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı
YUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SERDAR SÜRER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.08.2012-08.07.2019 Daire Başkanı, 08.07.2019 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
CELAL CANDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 28.08.2015-21.09.2020 Daire Başkanı, 22.09.2020-Genel Müdür Yardımcısı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
OLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ZİHNİ GÜVENER Grup Başkanı Bankacı 06.03.2013-11.09.2017 Şube Müdürü, 12.09.2017-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OLCAY ATLIOĞLU Grup Başkanı Bankacı 02.05.2017-21.10.2020 Daire Başkanı,22.10.2020 Grup Başkanı Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922693


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