***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.05.2021 18:21
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 10.05.2007 Türkiye Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 20.10.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 03.07.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil(Yurtiçi) 26.09.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 07.12.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 20.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 06.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtiçi) 05.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 15.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 11.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 12.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 26.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 26.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 05.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 22.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 26.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 21.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 21.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 28.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono(Yurtiçi) 28.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Tahvil(Yurtdışı) 13.07.2016 İrlanda İrlanda Borsası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 30000000000 TRY Yurtiçi 13.08.2020 13.08.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 150.000.000,00 150.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 100.000,00 100.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D., BEOGRAD BANKACILIK 7.939.540.000,00 7.939.540.000,00 RSD 100 BAĞLI ORTAKLIK
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DİĞER MALİ 323.000.000,00 322.999.980,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
HALKBANK A.D. SKOPJE BANKACILIK 9.156.910.000,00 9.109.050.000,00 MKD 99,48 BAĞLI ORTAKLIK
HALK FAKTORİNG A.Ş. DİĞER MALİ 96.000.000,00 93.600.000,00 TRY 97,50 BAĞLI ORTAKLIK
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 970.000.000,00 769.468.560,98 TRY 79,33 BAĞLI ORTAKLIK
BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DİĞER MALİ 145.000.000,00 48.328.500,00 TRY 33,33 İŞTİRAK
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 38.000.000,00 11.958.600,00 TRY 31,47 İŞTİRAK
DEMİR-HALKBANK (NEDERLAND) N.V. BANKACILIK 113.750.000,00 34.125.000,00 EUR 30 İŞTİRAK
KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLT. SAN. A.Ş. TİCARİ 367.389.040,00 86.173.612,00 TRY 23,46 İŞTİRAK
PLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER MALİ 21.000.000,00 5.250.000,00 TRY 20 İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER MALİ 7.425.000,00 1.350.000,00 TRY 18,18 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938775
BIST