***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2022 18:05
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,08
|Açılış
|: 923,82
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
|
|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8257
|14,8310
|% 0,00
|
|Euro
|16,2679
|16,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,3380
|19,4349
|% -0,79
|
|Frank
|15,7910
|15,8861
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,05
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem