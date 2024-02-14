***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/02/2024Karar Sayısı7/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBORSA İSTANBUL A.Ş.İSTANBULFinansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 14/02/2024Karar Sayısı : 7/1SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi GereğinceSorumluluk Beyanıa) 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporları ile Konsolide Olmayan ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporlarının tarafımızca incelendiğini,b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini vec) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.R. Süleyman ÖzdilOsman ArslanMevlüt UysalYusuf Duran OcakOsman BektaşYönetim KuruluBaşkanı, Denetim Komitesi BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi,Genel MüdürYönetim Kurulu Başkan Vekili,Denetim Komitesi ÜyesiFinansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür YardımcısıFinansal Muhasebe Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249599BIST