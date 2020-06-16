***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından,Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,Sayın Himmet KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine,Sayın Osman ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,Sayın Osman ARSLAN, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Himmet KARADAĞ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Maksut SERİM'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Kerem ALKİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,Sayın Himmet KARADAĞ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,Sayın Himmet KARADAĞ'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ile Sayın Mevlüt UYSAL'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Sayın Himmet KARADAĞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851460BIST