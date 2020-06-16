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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.06.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,

Sayın Recep  Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,
 

Sayın Himmet  KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmesine, 

Sayın Osman  ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,

Sayın Osman ARSLAN, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Himmet KARADAĞ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Maksut SERİM'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sayın Recep  Süleyman ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Denetim  Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sayın Recep  Süleyman ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Kerem  ALKİN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sayın Himmet  KARADAĞ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın  Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sayın Himmet  KARADAĞ'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik  Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, 
-
Sayın Recep Süleyman  ÖZDİL ile Sayın Mevlüt  UYSAL'ın SPK'nın  Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi  Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul  edilmesine, Sayın Himmet KARADAĞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam  etmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851460


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Tam 2.535 2.554 1,80  
Yarım 1.235 1.246 0,90  
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