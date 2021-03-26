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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.03.2021 19:28



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından,
-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak  görevine devam etmesine,
-Sayın Himmet KARADAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine  devam etmesine,
-Sayın Osman ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,
-Sayın Osman ARSLAN, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Himmet KARADAĞ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt  UYSAL'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve  Sayın Şeref AKSAÇ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak  görevlendirilmelerine,
-Sayın Himmet KARADAĞ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın  Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak  görevlendirilmelerine,
-Sayın Himmet KARADAĞ'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve  Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak  görevlendirilmelerine,
-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ile Sayın Mevlüt UYSAL'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim  Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul  edilmesine, Sayın Himmet KARADAĞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam  etmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921227


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