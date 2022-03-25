***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından,-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmesine,-Sayın Mevlüt UYSAL'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,-Sayın Osman ARSLAN'ın Genel Müdür olarak görevine devam etmesine,-Sayın Osman ARSLAN, Sayın Mevlüt UYSAL ve Sayın Şeref AKSAÇ'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi Sayın Sezai UÇARMAK ve Sayın Maksut SERİM'in Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Denetim Komitesi Başkanı ve Sayın Mevlüt UYSAL'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Sayın Şeref AKSAÇ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Sayın Mesut KARAKAŞ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sayın Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Sayın Mesut KARAKAŞ'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sayın Ebubekir ŞAHİN'in Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,-Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ile Sayın Mevlüt UYSAL'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Sayın Mesut KARAKAŞ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine dair Kurumsal Yönetim Komitesi kararının kabul edilmesine ve onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013152BIST