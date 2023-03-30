***THL* *HALKB* *TVB* *TDGYO* *KATMR* *VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.03.2023 09:12
***THL******HALKB******TVB******TDGYO******KATMR******VAKBN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KATMR, TDGYO, HALKB, THL, TVB, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129630
BIST
18:104.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
0
En Düşük
0
18:1019,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0344
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,1829
En Düşük
19,1200
18:1020,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
20,8882
En Düşük
20,7260
18:101.212,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.212,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.212,74
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:10
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|TDGYO
|4,44
|31.562.540
|% 0,00
|
|UZERB
|183,00
|1.515.423
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,60
|149.451
|% 0,00
|
|SUMAS
|90,85
|406.736
|% 0,00
|
|TLMAN
|52,00
|9.690.244
|% 0,00
|
|TDGYO
|4,44
|31.562.540
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 0,00
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,07
|1.496.827.727
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1487
|19,1545
|% 0,18
|
|Euro
|20,8049
|20,8460
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,5200
|23,6379
|% 0,10
|
|Frank
|20,7861
|20,9113
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0843
|5,1098
|% 0,08
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|1,93
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.171
|8.277
|1,00
|
|Yarım
|4.006
|4.050
|0,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.025
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,12
|
|B. Petrol
|77,66
|77,66
|0,07
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem