***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 -1.771 1.762 11.282 49.233 401.743 841.802 7.654.051 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.269 -8.269 -8.269Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiIII - XXVI. -8.269 -8.269 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 -1.771 -6.507 11.282 49.233 401.743 841.802 7.645.782 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.022 17.376 -234 9.120 9.120Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı810.000 -810.000 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.431.635 1.431.635 1.431.635Kar Dağıtımı835.489 -841.802 -6.313 -6.313Dağıtılan Temettü-6.313 -6.313 -6.313Yedeklere Aktarılan Tutarlar835.489 -835.489 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler7.160.000 -9.793 -6.507 28.658 48.999 427.232 1.431.635 9.080.224 9.080.224Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.147.298 118.466.125 122.613.423GARANTİ VE KEFALETLER1.2 0 10.891.326 10.891.326Teminat Mektupları0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 0 0Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden0 10.891.326 10.891.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER3.914.283 43.811.392 47.725.675Cayılamaz Taahhütler0 20.879 20.879Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 19.988 19.988Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 891 891Cayılabilir Taahhütler3.914.283 43.790.513 47.704.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri3.914.283 43.790.513 47.704.796Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR233.015 63.763.407 63.996.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 49.664.792 49.664.792Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 34.990.664 34.990.664Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.674.128 14.674.128Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler233.015 14.098.615 14.331.630Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri233.015 14.098.615 14.331.630Swap Para Alım İşlemleri0 3.254.071 3.254.071Swap Para Satım İşlemleri233.015 3.027.554 3.260.569Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.908.495 3.908.495Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.908.495 3.908.495Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.238.105 165.284.715 170.522.820EMANET KIYMETLER0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER741.704 4.105.147 4.846.851Menkul Kıymetler0 39.923 39.923Teminat Senetleri0 0 0Emtia0 0 0Varant0 0 0Gayrimenkul713.434 3.925.013 4.638.447Diğer Rehinli Kıymetler28.270 140.211 168.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.496.401 161.179.568 165.675.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.385.403 283.750.840 293.136.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.664.999Alınan Faizler4.531.480Ödenen Faizler-2.056.622Alınan Temettüler70Alınan Ücret ve Komisyonlar369.200Elde Edilen Diğer Kazançlar441.492Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar7.9.2 353.257Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-225.572Ödenen Vergiler-196.212Diğer447.906Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.323.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) AzalışBankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.475.985Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış144.918Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)18.651.072Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.003.905Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.988.909YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.765.370İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.080Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller154Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar8.4 -4.032.405Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar8.4 271.492Diğer-1.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.885.505Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.873.329Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.744.331İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü Ödemeleri-6.313Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8.190DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.416.351Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.754.385Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.233.933Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.988.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.431.635DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.022Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.022Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17.142Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri17.376Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-234Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.440.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)382.805 11.054.992 11.437.797Nakit ve Nakit Benzerleri339.477 9.648.741 9.988.218Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 572 7.320.280 7.320.852Bankalar4 339.005 2.328.461 2.667.466Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-100 0 -100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 37.822 0 37.822Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler37.822 0 37.822Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 5.506 1.406.251 1.411.757Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.506 1.259.110 1.264.616Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 147.141 147.141İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.261.992 138.720.525 149.982.517Krediler7 8.739.992 134.619.923 143.359.915Kiralama İşlemlerinden Alacaklar12 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8 2.989.880 4.100.602 7.090.482Devlet Borçlanma Senetleri2.989.880 4.100.602 7.090.482Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-467.880 0 -467.880SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)9 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)10 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)11 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)21.485 0 21.485MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.122 0 7.122Şerefiye0 0 0Diğer7.122 0 7.122YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 2.046 0 2.046CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.017.400 414.745 1.432.145VARLIKLAR TOPLAMI12.692.850 150.190.262 162.883.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0ALINAN KREDİLER3 0 127.584.542 127.584.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)263.654 18.527.877 18.791.531Bonolar0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller263.654 18.527.877 18.791.531FONLAR13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 0 106.949 106.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 77.040 77.040Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 29.909 29.909FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 8.717 8.244 16.961KARŞILIKLAR6 263.359 0 263.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı96.896 0 96.896Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar166.463 0 166.463CARİ VERGİ BORCU7.1 18.611 0 18.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7.2 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.996.129 1.029.725 4.025.854Krediler0 1.029.725 1.029.725Diğer Borçlanma Araçları2.996.129 0 2.996.129DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 51.437 2.943.631 2.995.068ÖZKAYNAKLAR8 9.031.225 48.999 9.080.224Ödenmiş Sermaye7.160.000 0 7.160.000Sermaye Yedekleri0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16.300 0 -16.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28.658 48.999 77.657Kar Yedekleri427.232 0 427.232Yasal Yedekler422.618 0 422.618Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler4.614 0 4.614Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar1.431.635 0 1.431.635Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.431.635 0 1.431.635Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.633.145 150.249.967 162.883.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 4.856.159Kredilerden Alınan Faizler4.341.340Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler158.958Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.407Menkul Değerlerden Alınan Faizler348.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara YansıtılanlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlarİtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler348.816Finansal Kiralama Faiz GelirleriDiğer Faiz Gelirleri3.638FAİZ GİDERLERİ (-)2 -3.741.609Mevduata Verilen FaizlerKullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.255.608Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.083İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.450.960Kiralama Faiz Giderleri-3.024Diğer Faiz Giderleri-29.934NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.114.550NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ175.162Alınan Ücret ve Komisyonlar428.486Gayri Nakdi KredilerdenDiğer428.486Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-253.324Gayri Nakdi KredilereDiğer-253.324TEMETTÜ GELİRLERİ70TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 627.029Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)38Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.133.364Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-506.373DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 7.789FAALİYET BRÜT KÂRI1.924.600BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -132.997DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -422PERSONEL GİDERLERİ (-)-225.572DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -133.974NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.431.635BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.431.635SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.431.635DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8 1.431.635Grubun Karı (Zararı)1.431.635Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,21609000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823043BIST