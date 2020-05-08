***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10.147 7.220 0 0 272.852 290.219 290.219Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 21.429 56.453 401.743 841.802 272.852 7.936.001 7.936.001Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -2.255 14.808 0 0 497.000 509.553 509.553Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 26.403 63.807 427.232 1.431.635 497.000 9.589.777 9.589.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.350.620 151.234.580 154.585.200 4.147.298 118.466.125 122.613.423GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 11.286.260 11.286.260 10.891.326 10.891.326Diğer Garantilerimizden11.286.260 11.286.260 10.891.326 10.891.326TAAHHÜTLER3.350.620 63.763.745 67.114.365 3.914.283 43.811.392 47.725.675Cayılamaz Taahhütler7.224 8.205 15.429 0 20.879 20.879Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.224 7.220 14.444 0 19.988 19.988Diğer Cayılamaz Taahhütler0 985 985 0 891 891Cayılabilir Taahhütler3.343.396 63.755.540 67.098.936 3.914.283 43.790.513 47.704.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri3.343.396 63.755.540 67.098.936 3.914.283 43.790.513 47.704.796Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 76.184.575 76.184.575 233.015 63.763.407 63.996.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 51.236.314 51.236.314 0 49.664.792 49.664.792Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 35.291.821 35.291.821 0 34.990.664 34.990.664Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 15.944.493 15.944.493 0 14.674.128 14.674.128Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 24.948.261 24.948.261 233.015 14.098.615 14.331.630Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 24.948.261 24.948.261 233.015 14.098.615 14.331.630Swap Para Alım İşlemleri0 8.588.108 8.588.108 0 3.254.071 3.254.071Swap Para Satım İşlemleri0 8.683.043 8.683.043 233.015 3.027.554 3.260.569Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.838.555 3.838.555 0 3.908.495 3.908.495Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.838.555 3.838.555 0 3.908.495 3.908.495Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.309.718 188.500.795 193.810.513 5.238.105 165.284.715 170.522.820EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER824.326 4.432.171 5.256.497 741.704 4.105.147 4.846.851Menkul Kıymetler0 44.129 44.129 0 39.923 39.923Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul796.056 4.233.058 5.029.114 713.434 3.925.013 4.638.447Diğer Rehinli Kıymetler28.270 154.984 183.254 28.270 140.211 168.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER4.485.392 184.068.624 188.554.016 4.496.401 161.179.568 165.675.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI8.660.338 339.735.375 348.395.713 9.385.403 283.750.840 293.136.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.407.630 250.552Alınan Faizler1.179.538 963.369Ödenen Faizler-425.385 -413.023Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar89.192 69.641Elde Edilen Diğer Kazançlar33.865 525.977Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 27.853 33.206Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-62.459 -66.132Ödenen Vergiler-55.417 -42.539Diğer620.443 -819.947Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.020.337 4.475.680Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-300.116 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.963.805 -4.298.540Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.243 -519.464Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.450.650 8.780.302Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)843.851 513.382Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.427.967 4.726.232YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.663.884 20.500İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-886 -838Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.066 -2.273Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -1.660.902 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 0 23.660Diğer-30 -49FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-550.202 2.249.357Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 2.631.087Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-548.071 -380.430İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.131 -1.300Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.036.647 638.248Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.250.528 7.634.337Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.988.318 4.233.933Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.238.846 11.868.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)497.000 272.852DİĞER KAPSAMLI GELİRLER12.553 17.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar12.553 17.367Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.255 10.147Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)14.808 7.220Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)509.553 290.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)407.973 14.315.423 14.723.396 382.805 11.054.992 11.437.797Nakit ve Nakit Benzerleri370.339 11.868.358 12.238.697 339.477 9.648.741 9.988.218Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 916 10.967.180 10.968.096 572 7.320.280 7.320.852Bankalar(4) 369.572 901.178 1.270.750 339.005 2.328.461 2.667.466Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-149 0 -149 -100 -100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 282.052 282.052 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 56.734 56.734 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 225.318 225.318 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 37.634 0 37.634 37.822 0 37.822Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler37.634 37.634 37.822 0 37.822Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(3) 0 2.165.013 2.165.013 5.506 1.406.251 1.411.757Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 1.819.031 1.819.031 5.506 1.259.110 1.264.616Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 345.982 345.982 0 147.141 147.141İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.571.980 145.418.617 156.990.597 11.261.992 138.720.525 149.982.517Krediler(7) 9.120.499 139.258.828 148.379.327 8.739.992 134.619.923 143.359.915Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 2.919.285 6.159.789 9.079.074 2.989.880 4.100.602 7.090.482Devlet Borçlanma Senetleri2.919.285 6.159.789 9.079.074 2.989.880 4.100.602 7.090.482Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-467.804 0 -467.804 -467.880 0 -467.880SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)20.354 0 20.354 21.485 0 21.485MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.807 0 6.807 7.122 0 7.122Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.807 0 6.807 7.122 0 7.122YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 2.022 0 2.022 2.046 0 2.046CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)975.514 423.606 1.399.120 1.017.400 414.745 1.432.145VARLIKLAR TOPLAMI12.984.650 160.157.646 173.142.296 12.692.850 150.190.262 162.883.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 0 134.144.732 134.144.732 0 127.584.542 127.584.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.029 0 19.029 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)257.224 20.818.735 21.075.959 263.654 18.527.877 18.791.531Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller257.224 20.818.735 21.075.959 263.654 18.527.877 18.791.531FONLAR13 0 13 13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 143.573 143.573 0 106.949 106.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 134.084 134.084 0 77.040 77.040Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 9.489 9.489 0 29.909 29.909FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.190 8.183 16.373 8.717 8.244 16.961KARŞILIKLAR(6) 284.960 0 284.960 263.359 0 263.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı92.453 0 92.453 96.896 0 96.896Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar192.507 0 192.507 166.463 0 166.463CARİ VERGİ BORCU(7.1) 19.817 0 19.817 18.611 0 18.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(7.2) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.906.600 1.129.838 4.036.438 2.996.129 1.029.725 4.025.854Krediler0 1.129.838 1.129.838 0 1.029.725 1.029.725Diğer Borçlanma Araçları2.906.600 0 2.906.600 2.996.129 0 2.996.129DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 61.205 3.750.420 3.811.625 51.437 2.943.631 2.995.068ÖZKAYNAKLAR(8) 9.525.970 63.807 9.589.777 9.031.225 48.999 9.080.224Ödenmiş Sermaye7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.403 63.807 90.210 28.658 48.999 77.657Kar Yedekleri427.232 0 427.232 427.232 0 427.232Yasal Yedekler422.618 0 422.618 422.618 0 422.618Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.614 0 4.614 4.614 0 4.614Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.928.635 0 1.928.635 1.431.635 0 1.431.635Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.431.635 0 1.431.635 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı497.000 0 497.000 1.431.635 0 1.431.635Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.083.008 160.059.288 173.142.296 12.633.145 150.249.967 162.883.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.224.492 1.151.399Kredilerden Alınan Faizler1.089.021 1.025.630Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler14.602 43.647Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler223 777Menkul Değerlerden Alınan Faizler115.874 80.537Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler115.874 80.537Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri4.772 808FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -944.564 -932.073Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-542.032 -529.339Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-87 -1.260İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-394.306 -394.644Kiralama Faiz Giderleri-664 -790Diğer Faiz Giderleri-7.475 -6.040NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ279.928 219.326NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ39.155 27.858Alınan Ücret ve Komisyonlar105.942 83.387Gayri Nakdi Kredilerden0 0Diğer105.942 83.387Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-66.787 -55.529Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-66.787 -55.529TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 333.237 128.235Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)781.865 525.061Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-448.628 -396.826DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 10.762 916FAALİYET BRÜT KÂRI663.082 376.335BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -18.751 -19.619DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -50.424 -3.457PERSONEL GİDERLERİ (-)-62.459 -55.164DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -34.448 -25.243NET FAALİYET KARI (ZARARI)497.000 272.852BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)497.000 272.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)497.000 272.852DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI497.000 272.852Grubun Karı (Zararı)497.000 272.852Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,06941000 0,04297000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843758BIST