***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.05.2020 18:16
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.147 7.220 0 0 272.852 290.219 290.219
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 21.429 56.453 401.743 841.802 272.852 7.936.001 7.936.001
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.255 14.808 0 0 497.000 509.553 509.553
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 26.403 63.807 427.232 1.431.635 497.000 9.589.777 9.589.777
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.350.620 151.234.580 154.585.200 4.147.298 118.466.125 122.613.423
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 11.286.260 11.286.260 10.891.326 10.891.326
Diğer Garantilerimizden
11.286.260 11.286.260 10.891.326 10.891.326
TAAHHÜTLER
3.350.620 63.763.745 67.114.365 3.914.283 43.811.392 47.725.675
Cayılamaz Taahhütler
7.224 8.205 15.429 0 20.879 20.879
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.224 7.220 14.444 0 19.988 19.988
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 985 985 0 891 891
Cayılabilir Taahhütler
3.343.396 63.755.540 67.098.936 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.343.396 63.755.540 67.098.936 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 76.184.575 76.184.575 233.015 63.763.407 63.996.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 51.236.314 51.236.314 0 49.664.792 49.664.792
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 35.291.821 35.291.821 0 34.990.664 34.990.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 15.944.493 15.944.493 0 14.674.128 14.674.128
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 24.948.261 24.948.261 233.015 14.098.615 14.331.630
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 24.948.261 24.948.261 233.015 14.098.615 14.331.630
Swap Para Alım İşlemleri
0 8.588.108 8.588.108 0 3.254.071 3.254.071
Swap Para Satım İşlemleri
0 8.683.043 8.683.043 233.015 3.027.554 3.260.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.838.555 3.838.555 0 3.908.495 3.908.495
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.838.555 3.838.555 0 3.908.495 3.908.495
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.309.718 188.500.795 193.810.513 5.238.105 165.284.715 170.522.820
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
824.326 4.432.171 5.256.497 741.704 4.105.147 4.846.851
Menkul Kıymetler
0 44.129 44.129 0 39.923 39.923
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
796.056 4.233.058 5.029.114 713.434 3.925.013 4.638.447
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 154.984 183.254 28.270 140.211 168.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.485.392 184.068.624 188.554.016 4.496.401 161.179.568 165.675.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.660.338 339.735.375 348.395.713 9.385.403 283.750.840 293.136.243
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.407.630 250.552
Alınan Faizler
1.179.538 963.369
Ödenen Faizler
-425.385 -413.023
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
89.192 69.641
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.865 525.977
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 27.853 33.206
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-62.459 -66.132
Ödenen Vergiler
-55.417 -42.539
Diğer
620.443 -819.947
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.020.337 4.475.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-300.116 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.963.805 -4.298.540
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.243 -519.464
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.450.650 8.780.302
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
843.851 513.382
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.427.967 4.726.232
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.663.884 20.500
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-886 -838
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.066 -2.273
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.660.902 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 0 23.660
Diğer
-30 -49
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-550.202 2.249.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 2.631.087
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-548.071 -380.430
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.131 -1.300
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.036.647 638.248
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.250.528 7.634.337
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.988.318 4.233.933
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.238.846 11.868.270
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
497.000 272.852
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.553 17.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.553 17.367
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.255 10.147
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
14.808 7.220
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
509.553 290.219
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
407.973 14.315.423 14.723.396 382.805 11.054.992 11.437.797
Nakit ve Nakit Benzerleri
370.339 11.868.358 12.238.697 339.477 9.648.741 9.988.218
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 916 10.967.180 10.968.096 572 7.320.280 7.320.852
Bankalar
(4) 369.572 901.178 1.270.750 339.005 2.328.461 2.667.466
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-149 0 -149 -100 -100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 282.052 282.052 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 56.734 56.734 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 225.318 225.318 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 37.634 0 37.634 37.822 0 37.822
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
37.634 37.634 37.822 0 37.822
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(3) 0 2.165.013 2.165.013 5.506 1.406.251 1.411.757
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 1.819.031 1.819.031 5.506 1.259.110 1.264.616
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 345.982 345.982 0 147.141 147.141
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.571.980 145.418.617 156.990.597 11.261.992 138.720.525 149.982.517
Krediler
(7) 9.120.499 139.258.828 148.379.327 8.739.992 134.619.923 143.359.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.919.285 6.159.789 9.079.074 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Devlet Borçlanma Senetleri
2.919.285 6.159.789 9.079.074 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-467.804 0 -467.804 -467.880 0 -467.880
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20.354 0 20.354 21.485 0 21.485
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.807 0 6.807 7.122 0 7.122
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.807 0 6.807 7.122 0 7.122
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 2.022 0 2.022 2.046 0 2.046
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
975.514 423.606 1.399.120 1.017.400 414.745 1.432.145
VARLIKLAR TOPLAMI
12.984.650 160.157.646 173.142.296 12.692.850 150.190.262 162.883.112
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 0 134.144.732 134.144.732 0 127.584.542 127.584.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.029 0 19.029 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
257.224 20.818.735 21.075.959 263.654 18.527.877 18.791.531
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
257.224 20.818.735 21.075.959 263.654 18.527.877 18.791.531
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 143.573 143.573 0 106.949 106.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 134.084 134.084 0 77.040 77.040
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 9.489 9.489 0 29.909 29.909
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.190 8.183 16.373 8.717 8.244 16.961
KARŞILIKLAR
(6) 284.960 0 284.960 263.359 0 263.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
92.453 0 92.453 96.896 0 96.896
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
192.507 0 192.507 166.463 0 166.463
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 19.817 0 19.817 18.611 0 18.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.906.600 1.129.838 4.036.438 2.996.129 1.029.725 4.025.854
Krediler
0 1.129.838 1.129.838 0 1.029.725 1.029.725
Diğer Borçlanma Araçları
2.906.600 0 2.906.600 2.996.129 0 2.996.129
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 61.205 3.750.420 3.811.625 51.437 2.943.631 2.995.068
ÖZKAYNAKLAR
(8) 9.525.970 63.807 9.589.777 9.031.225 48.999 9.080.224
Ödenmiş Sermaye
7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.403 63.807 90.210 28.658 48.999 77.657
Kar Yedekleri
427.232 0 427.232 427.232 0 427.232
Yasal Yedekler
422.618 0 422.618 422.618 0 422.618
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.614 0 4.614 4.614 0 4.614
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.928.635 0 1.928.635 1.431.635 0 1.431.635
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.431.635 0 1.431.635 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
497.000 0 497.000 1.431.635 0 1.431.635
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.083.008 160.059.288 173.142.296 12.633.145 150.249.967 162.883.112
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.224.492 1.151.399
Kredilerden Alınan Faizler
1.089.021 1.025.630
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
14.602 43.647
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
223 777
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
115.874 80.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
115.874 80.537
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.772 808
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -944.564 -932.073
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-542.032 -529.339
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-87 -1.260
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-394.306 -394.644
Kiralama Faiz Giderleri
-664 -790
Diğer Faiz Giderleri
-7.475 -6.040
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
279.928 219.326
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.155 27.858
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.942 83.387
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
105.942 83.387
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-66.787 -55.529
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-66.787 -55.529
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 333.237 128.235
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
781.865 525.061
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-448.628 -396.826
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 10.762 916
FAALİYET BRÜT KÂRI
663.082 376.335
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -18.751 -19.619
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -50.424 -3.457
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-62.459 -55.164
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -34.448 -25.243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
497.000 272.852
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
497.000 272.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
497.000 272.852
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
497.000 272.852
Grubun Karı (Zararı)
497.000 272.852
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar 0,06941000 0,04297000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843758
BIST