***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.061 0 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 0 -8.269Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 0 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 0 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 8.748 -17.450 0 0 631.010 622.308 0 622.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 0 -6.313Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 0 -6.313Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 20.030 31.783 1.237.232 0 631.010 8.261.777 0 8.261.777Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10.839 -1.904 0 0 814.303 823.238 0 823.238Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 39.497 47.095 427.232 1.431.635 814.303 9.903.462 0 9.903.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.130.050 140.352.162 145.482.212 4.147.298 118.466.125 122.613.423GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 0 10.544.934 10.544.934 0 10.891.326 10.891.326Teminat Mektupları0 5.133 5.133 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 5.133 5.133 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 10.539.801 10.539.801 0 10.891.326 10.891.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.965.139 58.295.946 63.261.085 3.914.283 43.811.392 47.725.675Cayılamaz Taahhütler0 13.636 13.636 0 20.879 20.879Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 12.609 12.609 0 19.988 19.988Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.027 1.027 0 891 891Cayılabilir Taahhütler4.965.139 58.282.310 63.247.449 3.914.283 43.790.513 47.704.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.965.139 58.282.310 63.247.449 3.914.283 43.790.513 47.704.796Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR164.911 71.511.282 71.676.193 233.015 63.763.407 63.996.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 52.667.013 52.667.013 0 49.664.792 49.664.792Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 36.349.945 36.349.945 0 34.990.664 34.990.664Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.317.068 16.317.068 0 14.674.128 14.674.128Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler164.911 18.844.269 19.009.180 233.015 14.098.615 14.331.630Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri164.911 18.844.269 19.009.180 233.015 14.098.615 14.331.630Swap Para Alım İşlemleri164.911 8.658.915 8.823.826 0 3.254.071 3.254.071Swap Para Satım İşlemleri0 8.816.474 8.816.474 233.015 3.027.554 3.260.569Swap Faiz Alım İşlemleri0 684.440 684.440 0 3.908.495 3.908.495Swap Faiz Satım İşlemleri0 684.440 684.440 0 3.908.495 3.908.495Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.683.170 220.903.965 228.587.135 5.238.105 165.284.715 170.522.820EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER784.746 4.476.283 5.261.029 741.704 4.105.147 4.846.851Menkul Kıymetler0 45.996 45.996 0 39.923 39.923Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul765.456 4.268.747 5.034.203 713.434 3.925.013 4.638.447Diğer Rehinli Kıymetler19.290 161.540 180.830 28.270 140.211 168.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER6.898.424 216.427.682 223.326.106 4.496.401 161.179.568 165.675.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI12.813.220 361.256.127 374.069.347 9.385.403 283.750.840 293.136.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.331.671 1.727.883Alınan Faizler2.360.228 2.248.901Ödenen Faizler-1.048.870 -1.096.909Alınan Temettüler89 70Alınan Ücret ve Komisyonlar185.947 163.972Elde Edilen Diğer Kazançlar115.867 371.980Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 59.639 202.514Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-125.906 -119.525Ödenen Vergiler-102.871 -88.309Diğer887.548 45.189Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.362.287 4.037.757Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-301.351 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.040.772 -7.333.445Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-199.822 8.789Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)29.111.046 10.574.964Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)793.186 787.449Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.693.958 5.765.640YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.795.763 -833.898İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.079 -1.844Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-44.169 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -1.746.703 -981.630Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 0 149.692Diğer-1.812 -116FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-753.224 -2.223.419Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 3.617.082Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-748.718 -5.831.591İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -6.313Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.506 -2.597Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.522.282 974.123Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.667.253 3.682.446Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.988.318 4.233.933Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.655.571 7.916.379Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)814.303 631.010DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.935 -8.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.935 -8.702Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri10.839 8.748Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.904 -17.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)823.238 622.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.352.907 13.579.735 15.932.642 382.805 11.054.992 11.437.797Nakit ve Nakit Benzerleri2.300.925 11.357.234 13.658.159 339.477 9.648.741 9.988.218Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 435 10.545.739 10.546.174 572 7.320.280 7.320.852Bankalar(4) 1.179.672 811.495 1.991.167 339.005 2.328.461 2.667.466Para Piyasalarından Alacaklar1.121.042 0 1.121.042 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-224 0 -224 -100 -100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 326.420 326.420 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 65.045 65.045 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 261.375 261.375 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 51.392 42.103 93.495 37.822 0 37.822Devlet Borçlanma Senetleri0 42.103 42.103 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler51.392 0 51.392 37.822 0 37.822Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(3) 590 1.853.978 1.854.568 5.506 1.406.251 1.411.757Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı590 1.699.919 1.700.509 5.506 1.259.110 1.264.616Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 154.059 154.059 0 147.141 147.141İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.477.898 165.895.840 179.373.738 11.261.992 138.720.525 149.982.517Krediler(7) 11.108.663 159.367.930 170.476.593 8.739.992 134.619.923 143.359.915Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 2.989.750 6.527.910 9.517.660 2.989.880 4.100.602 7.090.482Devlet Borçlanma Senetleri2.989.750 6.527.910 9.517.660 2.989.880 4.100.602 7.090.482Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-620.515 0 -620.515 -467.880 0 -467.880SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)21.050 0 21.050 21.485 0 21.485MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.208 0 8.208 7.122 0 7.122Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.208 0 8.208 7.122 0 7.122YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 1.999 0 1.999 2.046 0 2.046CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.187.379 472.920 1.660.299 1.017.400 414.745 1.432.145VARLIKLAR TOPLAMI17.049.441 179.948.495 196.997.936 12.692.850 150.190.262 162.883.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 3.521.155 153.162.307 156.683.462 0 127.584.542 127.584.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR74.483 0 74.483 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)262.314 21.765.487 22.027.801 263.654 18.527.877 18.791.531Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller262.314 21.765.487 22.027.801 263.654 18.527.877 18.791.531FONLAR13 0 13 13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 0 68.459 106.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 27.103 27.103 0 77.040 77.040Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 41.356 41.356 0 29.909 29.909FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.224 7.541 15.765 8.717 8.244 16.961KARŞILIKLAR(6) 304.975 0 304.975 263.359 0 263.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı107.073 107.073 96.896 0 96.896Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar197.902 197.902 166.463 0 166.463CARİ VERGİ BORCU(7.1) 17.624 17.624 18.611 0 18.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(7.2) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.996.129 1.215.564 4.211.693 2.996.129 1.029.725 4.025.854Krediler0 1.215.564 1.215.564 0 1.029.725 1.029.725Diğer Borçlanma Araçları2.996.129 0 2.996.129 2.996.129 0 2.996.129DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 124.267 3.565.932 3.690.199 51.437 2.943.631 2.995.068ÖZKAYNAKLAR(8) 9.857.032 46.430 9.903.462 9.031.225 48.999 9.080.224Ödenmiş Sermaye7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.162 46.430 86.592 28.658 48.999 77.657Kar Yedekleri427.232 0 427.232 427.232 0 427.232Yasal Yedekler422.618 0 422.618 422.618 0 422.618Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.614 0 4.614 4.614 0 4.614Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.245.938 0 2.245.938 1.431.635 0 1.431.635Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.431.635 0 1.431.635 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı814.303 0 814.303 1.431.635 0 1.431.635Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.166.216 179.831.720 196.997.936 12.633.145 150.249.967 162.883.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.403.045 2.379.281 1.178.553 1.227.882Kredilerden Alınan Faizler2.115.531 2.130.424 1.026.510 1.104.794Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler27.203 79.316 12.601 35.669Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler6.111 1.134 5.888 357Menkul Değerlerden Alınan Faizler248.884 166.930 133.010 86.393Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.479 0 3.479 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar828 0 828 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler244.577 166.930 128.703 86.393Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri5.316 1.477 544 669FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.869.505 -1.901.135 -924.941 -969.062Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.055.904 -1.127.154 -513.872 -597.815Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-112 -1.902 -25 -642İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-800.822 -756.104 -406.516 -361.460Kiralama Faiz Giderleri-1.323 -1.576 -659 -786Diğer Faiz Giderleri-11.344 -14.399 -3.869 -8.359NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ533.540 478.146 253.612 258.820NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ86.454 73.442 47.299 45.584Alınan Ücret ve Komisyonlar222.931 193.122 116.989 109.735Gayri Nakdi Kredilerden5 0 5 0Diğer222.926 193.122 116.984 109.735Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-136.477 -119.680 -69.690 -64.151Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-136.477 -119.680 -69.690 -64.151TEMETTÜ GELİRLERİ89 70 89 70TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 553.980 305.119 220.743 176.884Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.074 0 5.074 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)430.386 369.756 -351.479 -155.305Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)118.520 -64.637 567.148 332.189DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 4.697 2.224 -6.065 1.308FAALİYET BRÜT KÂRI1.178.760 859.001 515.678 482.666BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -156.289 -58.834 -137.538 -39.215DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -24.293 -5.771 26.131 -2.314PERSONEL GİDERLERİ (-)-113.784 -108.701 -51.325 -53.537DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -70.091 -54.685 -35.643 -29.442NET FAALİYET KARI (ZARARI)814.303 631.010 317.303 358.158BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)814.303 631.010 317.303 358.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)814.303 631.010 317.303 358.158DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI814.303 631.010 317.303 358.158Grubun Karı (Zararı)814.303 631.010 317.303 358.158Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,11373000 0,09937000 0,04432000 0,05640000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866898BIST