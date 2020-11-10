***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.051 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 15.743 -3.098 0 0 1.044.241 1.056.886 1.056.886Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 -6.313Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 -6.313Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 27.025 46.135 427.232 0 1.044.241 8.696.355 8.696.355Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 47.650 2.512 0 0 1.156.678 1.206.840 1.206.840Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 76.308 51.511 1.858.867 0 1.156.678 10.287.064 10.287.064Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.908.167 142.812.428 148.720.595 4.147.298 118.466.125 122.613.423GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 1.239 10.770.037 10.771.276 0 10.891.326 10.891.326Teminat Mektupları0 5.826 5.826 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 5.826 5.826 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.239 10.764.211 10.765.450 0 10.891.326 10.891.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.747.458 65.315.945 70.063.403 3.914.283 43.811.392 47.725.675Cayılamaz Taahhütler0 1.212.683 1.212.683 0 20.879 20.879Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 19.988 19.988Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.212.683 1.212.683 0 891 891Cayılabilir Taahhütler4.747.458 64.103.262 68.850.720 3.914.283 43.790.513 47.704.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.747.458 64.103.262 68.850.720 3.914.283 43.790.513 47.704.796Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.159.470 66.726.446 67.885.916 233.015 63.763.407 63.996.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 57.521.211 57.521.211 0 49.664.792 49.664.792Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 41.822.590 41.822.590 0 34.990.664 34.990.664Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 15.698.621 15.698.621 0 14.674.128 14.674.128Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.159.470 9.205.235 10.364.705 233.015 14.098.615 14.331.630Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.051 996 2.047 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 996 996 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.051 0 1.051 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri1.158.419 9.204.239 10.362.658 233.015 14.098.615 14.331.630Swap Para Alım İşlemleri0 5.152.688 5.152.688 0 3.254.071 3.254.071Swap Para Satım İşlemleri1.158.419 4.051.551 5.209.970 233.015 3.027.554 3.260.569Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 3.908.495 3.908.495Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 3.908.495 3.908.495Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER12.139.215 236.196.817 248.336.032 5.238.105 165.284.715 170.522.820EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER792.675 4.809.723 5.602.398 741.704 4.105.147 4.846.851Menkul Kıymetler0 52.203 52.203 0 39.923 39.923Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul773.385 4.634.327 5.407.712 713.434 3.925.013 4.638.447Diğer Rehinli Kıymetler19.290 123.193 142.483 28.270 140.211 168.481Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.346.540 231.387.094 242.733.634 4.496.401 161.179.568 165.675.969BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI18.047.382 379.009.245 397.056.627 9.385.403 283.750.840 293.136.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.998.202 2.867.071Alınan Faizler3.684.311 3.323.072Ödenen Faizler-1.457.662 -1.514.434Alınan Temettüler89 70Alınan Ücret ve Komisyonlar301.080 254.516Elde Edilen Diğer Kazançlar940.905 1.407.210Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 340.189 229.980Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-194.980 -186.464Ödenen Vergiler-167.624 -138.024Diğer551.894 -508.855Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-921.718 9.461.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-212.605 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-38.034.027 -5.251.016Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-923.076 177.634Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)38.048.517 12.993.735Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)199.473 1.541.125Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.076.484 12.328.549YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.229.619 -985.669İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.111 -2.081Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-499.326 -2.273Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -1.724.460 -1.160.368Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 0 180.292Diğer-2.722 -1.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.362.322 -2.810.763Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 3.873.329Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.355.549 -6.671.683İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -6.313Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.773 -6.096Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.723.362 668.442Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.207.905 9.200.559Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.988.318 4.233.933Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.196.223 13.434.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.156.678 1.044.241DİĞER KAPSAMLI GELİRLER50.162 12.645Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar50.162 12.645Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri47.650 15.743Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)2.512 -3.098Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.206.840 1.056.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.522.843 11.681.651 15.204.494 382.805 11.054.992 11.437.797Nakit ve Nakit Benzerleri3.413.520 9.785.566 13.199.086 339.477 9.648.741 9.988.218Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 917 7.718.373 7.719.290 572 7.320.280 7.320.852Bankalar(4) 1.156.224 2.067.193 3.223.417 339.005 2.328.461 2.667.466Para Piyasalarından Alacaklar2.256.566 0 2.256.566 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-187 0 -187 -100 0 -100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 231.550 231.550 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 71.742 71.742 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 159.808 159.808 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 100.351 496.571 596.922 37.822 0 37.822Devlet Borçlanma Senetleri0 453.818 453.818 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler100.351 0 100.351 37.822 0 37.822Diğer Finansal Varlıklar0 42.753 42.753 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(3) 8.972 1.167.964 1.176.936 5.506 1.406.251 1.411.757Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.972 1.149.450 1.158.422 5.506 1.259.110 1.264.616Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 18.514 18.514 0 147.141 147.141İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.552.394 174.769.484 191.321.878 11.261.992 138.720.525 149.982.517Krediler(7) 14.242.673 166.971.949 181.214.622 8.739.992 134.619.923 143.359.915Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 2.919.855 7.797.535 10.717.390 2.989.880 4.100.602 7.090.482Devlet Borçlanma Senetleri2.919.855 7.797.535 10.717.390 2.989.880 4.100.602 7.090.482Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-610.134 0 -610.134 -467.880 0 -467.880SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)18.749 0 18.749 21.485 0 21.485MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.752 0 8.752 7.122 0 7.122Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.752 0 8.752 7.122 0 7.122YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 1.975 0 1.975 2.046 0 2.046CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.311.222 588.379 1.899.601 1.017.400 414.745 1.432.145VARLIKLAR TOPLAMI21.415.935 187.039.514 208.455.449 12.692.850 150.190.262 162.883.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 6.571.492 159.170.261 165.741.753 0 127.584.542 127.584.542PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)256.993 23.943.038 24.200.031 263.654 18.527.877 18.791.531Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller256.993 23.943.038 24.200.031 263.654 18.527.877 18.791.531FONLAR13 0 13 13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.905 377.348 379.253 0 106.949 106.949Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.905 75.181 77.086 0 77.040 77.040Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 302.167 302.167 0 29.909 29.909FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.444 7.412 14.856 8.717 8.244 16.961KARŞILIKLAR(6) 307.469 0 307.469 263.359 0 263.359Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı81.938 0 81.938 96.896 0 96.896Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar225.531 0 225.531 166.463 0 166.463CARİ VERGİ BORCU(7.1) 16.884 0 16.884 18.611 0 18.611ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(7.2) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.907.569 1.458.680 4.366.249 2.996.129 1.029.725 4.025.854Krediler0 1.458.680 1.458.680 0 1.029.725 1.029.725Diğer Borçlanma Araçları2.907.569 0 2.907.569 2.996.129 0 2.996.129DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 125.732 3.016.145 3.141.877 51.437 2.943.631 2.995.068ÖZKAYNAKLAR(8) 10.247.677 39.387 10.287.064 9.031.225 48.999 9.080.224Ödenmiş Sermaye7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler88.432 39.387 127.819 28.658 48.999 77.657Kar Yedekleri1.858.867 0 1.858.867 427.232 0 427.232Yasal Yedekler494.199 0 494.199 422.618 0 422.618Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.364.668 0 1.364.668 4.614 0 4.614Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.156.678 0 1.156.678 1.431.635 0 1.431.635Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.156.678 0 1.156.678 1.431.635 0 1.431.635Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.443.178 188.012.271 208.455.449 12.633.145 150.249.967 162.883.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 3.721.421 3.578.510 1.318.376 1.199.229Kredilerden Alınan Faizler3.202.494 3.199.875 1.086.963 1.069.451Bankalardan Alınan Faizler64.956 120.143 37.753 40.827Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler35.291 3.274 29.180 2.140Menkul Değerlerden Alınan Faizler409.231 252.818 160.347 85.888Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.316 2.837Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar10.166 9.338İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler392.749 252.818 148.172 85.888Diğer Faiz Gelirleri9.449 2.400 4.133 923FAİZ GİDERLERİ (-)2 -2.881.369 -2.815.393 -1.011.864 -914.258Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.611.340 -1.697.602 -555.436 -570.448Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-130 -1.939 -18 -37İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.254.728 -1.091.402 -453.906 -335.298Kiralama Faiz Giderleri-1.933 -2.322 -610 -746Diğer Faiz Giderleri-13.238 -22.128 -1.894 -7.729NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ840.052 763.117 306.512 284.971NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ128.153 117.915 41.699 44.473Alınan Ücret ve Komisyonlar358.048 299.261 135.117 106.139Gayri Nakdi Kredilerden11 6Diğer358.037 299.261 135.111 106.139Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-229.895 -181.346 -93.418 -61.666Diğer-229.895 -181.346 -93.418 -61.666TEMETTÜ GELİRLERİ89 70TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 697.739 486.284 143.759 181.165Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.808 0 1.734Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-737.433 1.403.399 -1.167.819 1.033.643Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.428.364 -917.115 1.309.844 -852.478DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 8.345 3.811 3.648 1.587FAALİYET BRÜT KÂRI1.674.378 1.371.197 495.618 512.196BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -202.179 -77.251 -45.890 -18.417DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -34.089 -5.823 -9.796 -52PERSONEL GİDERLERİ (-)-177.955 -164.305 -64.171 -55.604DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -103.477 -79.577 -33.386 -24.892NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.156.678 1.044.241 342.375 413.231BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.156.678 1.044.241 342.375 413.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.156.678 1.044.241 342.375 413.231DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.156.678 1.044.241 342.375 413.231Grubun Karı (Zararı)1.156.678 1.044.241 342.375 413.231Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,16155000 0,16202000 0,04782000 0,06265000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887809BIST