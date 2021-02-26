***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 0 11.282 49.233 0 401.743 841.802 0 0 0 7.654.051TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 -8.269Yeni Bakiye6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 0 11.282 49.233 0 401.743 841.802 0 0 0 7.645.782Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -8.022 0 0 0 17.376 -234 0 0 0 0 0 0 9.120Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 0 0 1.431.635Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 0 0 -6.313Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 0 0 -6.313Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 0 1.431.635 0 0 9.080.224Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 206 0 0 0 87.621 -15.982 0 0 0 1.511.388 1.583.233 0 1.583.233Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.5 118.466.125 122.613.423GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 137.621 11.853.257 11.990.878 0 10.891.326 10.891.326Teminat Mektupları0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 11.040 11.040 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden137.621 11.842.217 11.979.838 0 10.891.326 10.891.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.372.643 62.390.704 66.763.347 3.914.283 43.811.392 47.725.675Cayılamaz Taahhütler0 1.147.391 1.147.391 0 20.879 20.879Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 18.109 18.109 0 19.988 19.988Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.129.282 1.129.282 0 891 891Cayılabilir Taahhütler4.372.643 61.243.313 65.615.956 3.914.283 43.790.513 47.704.796Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.372.643 61.243.313 65.615.956 3.914.283 43.790.513 47.704.796Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR709.566 59.721.727 60.431.293 233.015 63.763.407 63.996.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 54.957.237 54.957.237 0 49.664.792 49.664.792Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 40.242.242 40.242.242 0 34.990.664 34.990.664Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 14.714.995 14.714.995 0 14.674.128 14.674.128Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler709.566 4.764.490 5.474.056 233.015 14.098.615 14.331.630Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri46.352 42.987 89.339 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri21.814 22.800 44.614 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri24.538 20.187 44.725 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri663.214 4.721.503 5.384.717 233.015 14.098.615 14.331.630Swap Para Alım İşlemleri172.345 2.475.233 2.647.578 0 3.254.071 3.254.071Swap Para Satım İşlemleri490.869 2.246.270 2.737.139 233.015 3.027.554 3.260.569Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 3.908.495 3.908.495Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 3.908.495 3.908.495Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0