***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.02.2021 18:44
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 0 11.282 49.233 0 401.743 841.802 0 0 0 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 0 11.282 49.233 0 401.743 841.802 0 0 0 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -8.022 0 0 0 17.376 -234 0 0 0 0 0 0 9.120
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 0 0 1.431.635
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 0 0 -6.313
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 0 0 -6.313
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 0 1.431.635 0 0 9.080.224
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 0 28.658 48.999 0 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 206 0 0 0 87.621 -15.982 0 0 0 1.511.388 1.583.233 0 1.583.233
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.360.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.5 118.466.125 122.613.423
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 137.621 11.853.257 11.990.878 0 10.891.326 10.891.326
Teminat Mektupları
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 11.040 11.040 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
137.621 11.842.217 11.979.838 0 10.891.326 10.891.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.372.643 62.390.704 66.763.347 3.914.283 43.811.392 47.725.675
Cayılamaz Taahhütler
0 1.147.391 1.147.391 0 20.879 20.879
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 18.109 18.109 0 19.988 19.988
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.129.282 1.129.282 0 891 891
Cayılabilir Taahhütler
4.372.643 61.243.313 65.615.956 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.372.643 61.243.313 65.615.956 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
709.566 59.721.727 60.431.293 233.015 63.763.407 63.996.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 54.957.237 54.957.237 0 49.664.792 49.664.792
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 40.242.242 40.242.242 0 34.990.664 34.990.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 14.714.995 14.714.995 0 14.674.128 14.674.128
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
709.566 4.764.490 5.474.056 233.015 14.098.615 14.331.630
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
46.352 42.987 89.339 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
21.814 22.800 44.614 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
24.538 20.187 44.725 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
663.214 4.721.503 5.384.717 233.015 14.098.615 14.331.630
Swap Para Alım İşlemleri
172.345 2.475.233 2.647.578 0 3.254.071 3.254.071
Swap Para Satım İşlemleri
490.869 2.246.270 2.737.139 233.015 3.027.554 3.260.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 3.908.495 3.908.495
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 3.908.495 3.908.495
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0