***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 10.839 -1.904 0 0 814.303 823.238 0 823.238Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 39.497 47.095 427.232 1.431.635 814.303 9.903.462 0 9.903.462Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -29.441 15.023 0 0 1.344.299 1.329.881 0 1.329.881Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 86.838 48.040 2.003.748 0 1.344.299 12.743.338 0 12.743.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.435.693 157.590.474 164.026.167 5.219.830 133.965.688 139.185.518GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 416.992 14.559.390 14.976.382 137.621 11.853.257 11.990.878Teminat Mektupları0 97.665 97.665 0 11.040 11.040Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 97.665 97.665 0 11.040 11.040Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden416.992 14.461.725 14.878.717 137.621 11.842.217 11.979.838Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.407.457 82.205.876 86.613.333 4.372.643 62.390.704 66.763.347Cayılamaz Taahhütler0 1.300 1.300 0 1.147.391 1.147.391Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 18.109 18.109Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.300 1.300 0 1.129.282 1.129.282Cayılabilir Taahhütler4.407.457 82.204.576 86.612.033 4.372.643 61.243.313 65.615.956Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.407.457 82.204.576 86.612.033 4.372.643 61.243.313 65.615.956Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.611.244 60.825.208 62.436.452 709.566 59.721.727 60.431.293Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 54.458.782 54.458.782 0 54.957.237 54.957.237Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 38.214.068 38.214.068 0 40.242.242 40.242.242Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.244.714 16.244.714 0 14.714.995 14.714.995Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.611.244 6.366.426 7.977.670 709.566 4.764.490 5.474.056Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri17.289 17.250 34.539 46.352 42.987 89.339Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.652 8.625 17.277 21.814 22.800 44.614Vadeli Döviz Satım İşlemleri8.637 8.625 17.262 24.538 20.187 44.725Para ve Faiz Swap İşlemleri1.593.955 6.349.176 7.943.131 663.214 4.721.503 5.384.717Swap Para Alım İşlemleri1.419.151 2.548.131 3.967.282 172.345 2.475.233 2.647.578Swap Para Satım İşlemleri174.804 3.801.045 3.975.849 490.869 2.246.270 2.737.139Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER14.787.622 382.482.073 397.269.695 21.385.750 312.775.010 334.160.760EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER585.644 2.918.646 3.504.290 711.778 3.216.024 3.927.802Menkul Kıymetler0 58.256 58.256 0 49.493 49.493Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul566.354 2.705.957 3.272.311 692.488 2.999.818 3.692.306Diğer Rehinli Kıymetler19.290 154.433 173.723 19.290 166.713 186.003Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER14.201.978 379.563.427 393.765.405 20.673.972 309.558.986 330.232.958BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI21.223.315 540.072.547 561.295.862 26.605.580 446.740.698 473.346.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.772.262 2.331.671Alınan Faizler2.762.722 2.360.228Ödenen Faizler-955.397 -1.048.870Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar338.260 185.947Elde Edilen Diğer Kazançlar56.760 115.867Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 29.808 59.639Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-145.852 -125.906Ödenen Vergiler-129.108 -102.871Diğer814.869 887.548Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.776.342 2.362.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.649 -301.351Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-40.128.702 -27.040.772Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.961 -199.822Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)31.065.161 29.111.046Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.239.589 793.186Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.004.080 4.693.958YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları959.112 -1.795.763İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-192 -3.079Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-81.569 -44.169Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar143.536 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -1.292 -1.746.703Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 901.250 0Diğer-2.621 -1.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.079.593 -753.224Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.466.621 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.382.391 -748.718İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.637 -4.506Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.331.643 1.522.282Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.366.268 3.667.253Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.670.056 9.988.318Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.036.324 13.655.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.344.299 814.303DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-14.418 8.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.418 8.935Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-29.441 10.839Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)15.023 -1.904Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.329.881 823.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.254.243 12.551.401 14.805.644 3.084.507 10.048.023 13.132.530Nakit ve Nakit Benzerleri2.162.491 10.874.437 13.036.928 2.962.846 8.718.584 11.681.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 388 9.990.980 9.991.368 268 5.005.314 5.005.582Bankalar(4) 1.230.273 883.457 2.113.730 1.274.843 3.713.270 4.988.113Para Piyasalarından Alacaklar931.998 0 931.998 1.688.243 0 1.688.243Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-168 0 -168 -508 0 -508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 124.942 124.942 0 153.454 153.454Devlet Borçlanma Senetleri0 86.376 86.376 0 74.901 74.901Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 38.566 38.566 0 78.553 78.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 88.070 751.530 839.600 95.532 709.777 805.309Devlet Borçlanma Senetleri0 751.530 751.530 0 668.938 668.938Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler88.070 0 88.070 95.532 0 95.532Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 40.839 40.839Türev Finansal Varlıklar(3) 3.682 800.492 804.174 26.129 466.208 492.337Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.682 779.831 783.513 26.129 448.655 474.784Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 20.661 20.661 0 17.553 17.553İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.579.802 213.754.712 229.334.514 18.568.676 170.324.308 188.892.984Krediler(7) 13.351.697 205.942.997 219.294.694 16.358.694 162.676.342 179.035.036Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 2.990.160 7.811.715 10.801.875 2.991.111 7.647.966 10.639.077Devlet Borçlanma Senetleri2.990.160 7.811.715 10.801.875 2.991.111 7.647.966 10.639.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-762.055 0 -762.055 -781.129 0 -781.129SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)13.006 0 13.006 16.761 0 16.761MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11.631 0 11.631 10.187 0 10.187Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.631 0 11.631 10.187 0 10.187YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 2.060 0 2.060 2.111 0 2.111CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)1.052.639 528.988 1.581.627 1.332.645 840.056 2.172.701VARLIKLAR TOPLAMI18.913.381 226.835.101 245.748.482 23.014.887 181.212.387 204.227.274YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 3.953.384 187.761.914 191.715.298 7.769.415 152.861.279 160.630.694PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 4.178.620 4.178.620 0 1.375.566 1.375.566İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)266.778 28.578.167 28.844.945 263.004 22.690.256 22.953.260Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller266.778 28.578.167 28.844.945 263.004 22.690.256 22.953.260FONLAR13 0 13 13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 15.615 471.721 487.336 11.443 779.685 791.128Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.615 18.456 34.071 11.443 110.787 122.230Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 453.265 453.265 0 668.898 668.898FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 5.427 4.267 9.694 6.616 5.917 12.533KARŞILIKLAR(6) 403.651 0 403.651 329.341 0 329.341Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı92.108 0 92.108 98.827 0 98.827Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar311.543 0 311.543 230.514 0 230.514CARİ VERGİ BORCU(7.1) 22.189 0 22.189 17.700 0 17.700ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(7.2) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.997.128 1.708.058 4.705.186 2.998.128 1.465.448 4.463.576Krediler0 1.708.058 1.708.058 0 1.465.448 1.465.448Diğer Borçlanma Araçları2.997.128 0 2.997.128 2.998.128 0 2.998.128DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 93.147 2.545.065 2.638.212 129.541 2.110.465 2.240.006ÖZKAYNAKLAR(8) 12.684.610 58.728 12.743.338 11.347.773 65.684 11.413.457Ödenmiş Sermaye9.270.000 0 9.270.000 9.270.000 0 9.270.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.587 0 -9.587 -16.094 0 -16.094Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler76.150 58.728 134.878 83.612 65.684 149.296Kar Yedekleri2.003.748 0 2.003.748 498.867 0 498.867Yasal Yedekler569.768 0 569.768 494.199 0 494.199Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.433.980 0 1.433.980 4.668 0 4.668Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.344.299 0 1.344.299 1.511.388 0 1.511.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.344.299 0 1.344.299 1.511.388 1.511.388Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.441.942 225.306.540 245.748.482 22.872.974 181.354.300 204.227.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.984.876 2.403.045 1.529.877 1.178.553Kredilerden Alınan Faizler2.435.710 2.115.531 1.268.833 1.026.510Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler142.007 27.203 70.075 12.601Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler72.789 6.111 17.881 5.888Menkul Değerlerden Alınan Faizler332.799 248.884 172.274 133.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.206 3.479 7.146 3.479Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.710 828 19.105 828İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler288.883 244.577 146.023 128.703Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.571 5.316 814 544FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.868.044 -1.869.505 -923.535 -924.941Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-998.451 -1.055.904 -489.914 -513.872Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-77 -112 -69 -25İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-840.298 -800.822 -417.724 -406.516Kiralama Faiz Giderleri-902 -1.323 -429 -659Diğer Faiz Giderleri-28.316 -11.344 -15.399 -3.869NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.116.832 533.540 606.342 253.612NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ179.382 86.454 97.982 47.299Alınan Ücret ve Komisyonlar386.802 222.931 210.199 116.989Gayri Nakdi Kredilerden92 5 30 5Diğer386.710 222.926 210.169 116.984Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-207.420 -136.477 -112.217 -69.690Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-207.420 -136.477 -112.217 -69.690TEMETTÜ GELİRLERİ200 89 200 89TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 386.395 553.980 231.108 220.743Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.588 5.074 1.645 5.074Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)749.882 430.386 -246.154 -351.479Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-367.075 118.520 475.617 567.148DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 53.172 4.697 -6.889 -6.065FAALİYET BRÜT KÂRI1.735.981 1.178.760 928.743 515.678BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -145.756 -156.289 -102.511 -137.538DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -12.133 -24.293 -19 26.131PERSONEL GİDERLERİ (-)-133.356 -113.784 -71.347 -51.325DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -100.437 -70.091 -53.974 -35.643NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.344.299 814.303 700.892 317.303BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.344.299 814.303 700.892 317.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.344.299 814.303 700.892 317.303DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.344.299 814.303 700.892 317.303Grubun Karı (Zararı)1.344.299 814.303 700.892 317.303Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar 0,14502000 0,11373000 0,07561000 0,04432000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955542BIST