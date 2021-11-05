***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 47.650 2.512 0 0 1.156.678 1.206.840 0 1.206.840Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.431.635 -1.431.635 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 76.308 51.511 1.858.867 0 1.156.678 10.287.064 0 10.287.064Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -33.674 16.631 0 0 2.090.258 2.073.215 0 2.073.215Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 82.605 49.648 2.003.748 0 2.090.258 13.486.672 0 13.486.672Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.914.438 149.499.553 155.413.991 5.219.830 133.965.688 139.185.518GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 453.577 15.447.085 15.900.662 137.621 11.853.257 11.990.878Teminat Mektupları0 171.896 171.896 0 11.040 11.040Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 171.896 171.896 0 11.040 11.040Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden453.577 15.275.189 15.728.766 137.621 11.842.217 11.979.838Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER4.152.286 79.018.061 83.170.347 4.372.643 62.390.704 66.763.347Cayılamaz Taahhütler8.899 51.235 60.134 0 1.147.391 1.147.391Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.899 49.908 58.807 0 18.109 18.109Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 1.327 1.327 0 1.129.282 1.129.282Cayılabilir Taahhütler4.143.387 78.966.826 83.110.213 4.372.643 61.243.313 65.615.956Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.143.387 78.966.826 83.110.213 4.372.643 61.243.313 65.615.956Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.308.575 55.034.407 56.342.982 709.566 59.721.727 60.431.293Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 46.180.658 46.180.658 0 54.957.237 54.957.237Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 29.988.032 29.988.032 0 40.242.242 40.242.242Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 16.192.626 16.192.626 0 14.714.995 14.714.995Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.308.575 8.853.749 10.162.324 709.566 4.764.490 5.474.056Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.808 10.266 21.074 46.352 42.987 89.339Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.408 5.133 10.541 21.814 22.800 44.614Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.400 5.133 10.533 24.538 20.187 44.725Para ve Faiz Swap İşlemleri1.297.767 8.843.483 10.141.250 663.214 4.721.503 5.384.717Swap Para Alım İşlemleri1.297.767 3.790.680 5.088.447 172.345 2.475.233 2.647.578Swap Para Satım İşlemleri0 5.052.803 5.052.803 490.869 2.246.270 2.737.139Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.377.896 390.381.982 399.759.878 21.385.750 312.775.010 334.160.760EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER411.582 2.480.787 2.892.369 711.778 3.216.024 3.927.802Menkul Kıymetler0 59.462 59.462 0 49.493 49.493Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul392.292 2.263.698 2.655.990 692.488 2.999.818 3.692.306Diğer Rehinli Kıymetler19.290 157.627 176.917 19.290 166.713 186.003Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER8.966.314 387.901.195 396.867.509 20.673.972 309.558.986 330.232.958BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.292.334 539.881.535 555.173.869 26.605.580 446.740.698 473.346.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı778.576 3.998.202Alınan Faizler4.273.935 3.684.311Ödenen Faizler-1.313.372 -1.457.662Alınan Temettüler200 89Alınan Ücret ve Komisyonlar530.088 301.080Elde Edilen Diğer Kazançlar18.808 940.905Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(7.9.2) 39.644 340.189Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-221.629 -194.980Ödenen Vergiler-201.722 -167.624Diğer-2.347.376 551.894Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.569.409 -921.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.649 -212.605Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.461.090 -38.034.027Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-704.569 -923.076Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)37.548.768 38.048.517Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.010.833 199.473Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.790.833 3.076.484YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları894.131 -2.229.619İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-727 -3.111Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller110Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-233.582 -499.326Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar146.505Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) -1.500 -1.724.460Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(8.4) 986.173Diğer-2.848 -2.722FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.499.602 -1.362.322Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.466.621 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.959.860 -1.355.549İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.159 -6.773Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.508.989 3.723.362Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)111.889 3.207.905Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.670.056 9.988.318Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.781.945 13.196.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.090.258 1.156.678DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-17.043 50.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.043 50.162Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.674 47.650Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)16.631 2.512Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.073.215 1.206.840Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.912.635 11.846.558 13.759.193 3.084.507 10.048.023 13.132.530Nakit ve Nakit Benzerleri1.799.269 9.984.059 11.783.328 2.962.846 8.718.584 11.681.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 765 7.063.352 7.064.117 268 5.005.314 5.005.582Bankalar(4) 1.100.881 2.920.707 4.021.588 1.274.843 3.713.270 4.988.113Para Piyasalarından Alacaklar697.758 0 697.758 1.688.243 0 1.688.243Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-135 0 -135 -508 0 -508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 125.853 125.853 0 153.454 153.454Devlet Borçlanma Senetleri0 86.186 86.186 0 74.901 74.901Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 39.667 39.667 0 78.553 78.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 104.704 897.058 1.001.762 95.532 709.777 805.309Devlet Borçlanma Senetleri0 897.058 897.058 0 668.938 668.938Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler104.704 0 104.704 95.532 95.532Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 40.839 40.839Türev Finansal Varlıklar(3) 8.662 839.588 848.250 26.129 466.208 492.337Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.662 810.936 819.598 26.129 448.655 474.784Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 28.652 28.652 0 17.553 17.553İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.911.563 220.746.681 234.658.244 18.568.676 170.324.308 188.892.984Krediler(7) 11.897.293 212.968.805 224.866.098 16.358.694 162.676.342 179.035.036Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(12) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(8) 2.920.226 7.777.876 10.698.102 2.991.111 7.647.966 10.639.077Devlet Borçlanma Senetleri2.920.226 7.777.876 10.698.102 2.991.111 7.647.966 10.639.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-905.956 0 -905.956 -781.129 0 -781.129SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)(9) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(10) 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(11) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.131 0 11.131 16.761 0 16.761MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11.206 0 11.206 10.187 0 10.187Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.206 0 11.206 10.187 0 10.187YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 2.034 0 2.034 2.111 0 2.111CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)991.096 397.393 1.388.489 1.332.645 840.056 2.172.701VARLIKLAR TOPLAMI16.839.665 232.990.632 249.830.297 23.014.887 181.212.387 204.227.274YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 1.127.787 197.183.210 198.310.997 7.769.415 152.861.279 160.630.694PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 4.771.537 4.771.537 0 1.375.566 1.375.566İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)257.620 24.912.894 25.170.514 263.004 22.690.256 22.953.260Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller257.620 24.912.894 25.170.514 263.004 22.690.256 22.953.260FONLAR13 0 13 13 0 13Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 185 234.805 234.990 11.443 779.685 791.128Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı185 13.534 13.719 11.443 110.787 122.230Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 221.271 221.271 0 668.898 668.898FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 4.308 2.934 7.242 6.616 5.917 12.533KARŞILIKLAR(6) 424.597 0 424.597 329.341 0 329.341Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı83.487 0 83.487 98.827 0 98.827Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar341.110 0 341.110 230.514 0 230.514CARİ VERGİ BORCU(7.1) 18.146 0 18.146 17.700 0 17.700ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(7.2) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.908.539 1.719.350 4.627.889 2.998.128 1.465.448 4.463.576Krediler0 1.719.350 1.719.350 0 1.465.448 1.465.448Diğer Borçlanma Araçları2.908.539 0 2.908.539 2.998.128 0 2.998.128DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 102.729 2.674.971 2.777.700 129.541 2.110.465 2.240.006ÖZKAYNAKLAR(8) 13.447.205 39.467 13.486.672 11.347.773 65.684 11.413.457Ödenmiş Sermaye9.270.000 0 9.270.000 9.270.000 0 9.270.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.587 0 -9.587 -16.094 0 -16.094Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler92.786 39.467 132.253 83.612 65.684 149.296Kar Yedekleri2.003.748 0 2.003.748 498.867 0 498.867Yasal Yedekler569.768 0 569.768 494.199 0 494.199Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.433.980 0 1.433.980 4.668 0 4.668Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.090.258 0 2.090.258 1.511.388 0 1.511.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.090.258 0 2.090.258 1.511.388 0 1.511.388YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.291.129 231.539.168 249.830.297 22.872.974 181.354.300 204.227.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 4.573.731 3.721.421 1.588.855 1.318.376Kredilerden Alınan Faizler3.719.589 3.202.494 1.283.879 1.086.963Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler215.220 64.956 73.213 37.753Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler95.746 35.291 22.957 29.180Menkul Değerlerden Alınan Faizler541.062 409.231 208.263 160.347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.590 6.316 2.384 2.837Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar53.446 10.166 16.736 9.338İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler478.026 392.749 189.143 148.172Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.114 9.449 543 4.133FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.873.629 -2.881.369 -1.005.585 -1.011.864Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.409.497 -1.611.340 -411.046 -555.436Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-98 -130 -21 -18İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.357.114 -1.254.728 -516.816 -453.906Kiralama Faiz Giderleri-1.247 -1.933 -345 -610Diğer Faiz Giderleri-105.673 -13.238 -77.357 -1.894NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.700.102 840.052 583.270 306.512NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ283.663 128.153 104.281 41.699Alınan Ücret ve Komisyonlar606.607 358.048 219.805 135.117Gayri Nakdi Kredilerden256 11 164 6Diğer606.351 358.037 219.641 135.111Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-322.944 -229.895 -115.524 -93.418Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-322.944 -229.895 -115.524 -93.418TEMETTÜ GELİRLERİ200 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) 633.641 697.739 247.246 143.759Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.588 6.808 0 1.734Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.577.466 -737.433 827.584 -1.167.819Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-947.413 1.428.364 -580.338 1.309.844DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 15.330 8.345 -37.842 3.648FAALİYET BRÜT KÂRI2.632.936 1.674.378 896.955 495.618BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -168.594 -202.179 -22.838 -45.890DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -14.685 -34.089 -2.552 -9.796PERSONEL GİDERLERİ (-)-201.180 -177.955 -67.824 -64.171DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -158.219 -103.477 -57.782 -33.386NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.090.258 1.156.678 745.959 342.375BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.090.258 1.156.678 745.959 342.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(7) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.090.258 1.156.678 745.959 342.375DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.090.258 1.156.678 745.959 342.375Grubun Karı (Zararı)2.090.258 1.156.678 745.959 342.375Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975294BIST