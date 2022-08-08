***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 -225.870 51.650 3.680.265 0 2.823.903 0 20.119.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER20.357.558 284.191.333 304.548.891 7.758.289 218.440.007 226.198.296GARANTİ VE KEFALETLER(1.2) 601.997 31.772.350 32.374.347 479.825 25.587.183 26.067.008Teminat Mektupları0 251.779 251.779 0 114.634 114.634Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları0 251.779 251.779 0 114.634 114.634Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden601.997 31.520.571 32.122.568 479.825 25.472.549 25.952.374Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER15.720.721 159.024.880 174.745.601 7.278.464 120.466.421 127.744.885Cayılamaz Taahhütler0 3.307 3.307 6.741 6.593 13.334Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 6.741 6.593 13.334Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 3.307 3.307 0 0 0Cayılabilir Taahhütler15.720.721 159.021.573 174.742.294 7.271.723 120.459.828 127.731.551Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.720.721 159.021.573 174.742.294 7.271.723 120.459.828 127.731.551Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.034.840 93.394.103 97.428.943 0 72.386.403 72.386.403Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 79.069.504 79.069.504 0 67.190.623 67.190.623Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 63.959.668 63.959.668 0 44.286.238 44.286.238Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 15.109.836 15.109.836 0 22.904.385 22.904.385Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.034.840 14.324.599 18.359.439 0 5.195.780 5.195.780Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri149.080 129.416 278.496 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri74.743 64.708 139.451 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri74.337 64.708 139.045 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri3.885.760 14.195.183 18.080.943 0 5.195.780 5.195.780Swap Para Alım İşlemleri289.200 8.666.351 8.955.551 0 2.619.142 2.619.142Swap Para Satım İşlemleri3.596.560 5.528.832 9.125.392 0 2.576.638 2.576.638Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER84.759.391 570.939.097 655.698.488 16.063.604 495.481.365 511.544.969EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER257.073 3.541.550 3.798.623 349.952 3.326.358 3.676.310Menkul Kıymetler0 111.063 111.063 0 88.616 88.616Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul237.783 3.147.638 3.385.421 330.662 3.002.827 3.333.489Diğer Rehinli Kıymetler19.290 282.849 302.139 19.290 234.915 254.205Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER84.502.318 567.397.547 651.899.865 15.713.652 492.155.007 507.868.659BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI105.116.949 855.130.430 960.247.379 23.821.893 713.921.372 737.743.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.759.052 2.772.262Alınan Faizler5.658.593 2.762.722Ödenen Faizler-2.054.379 -955.397Alınan Temettüler697 200Alınan Ücret ve Komisyonlar763.002 338.260Elde Edilen Diğer Kazançlar47.042 56.760Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar29.923 29.808Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-229.565 -145.852Ödenen Vergiler-155.940 -129.108Diğer699.679 814.869Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.204.753 -5.776.342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış36.649Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-21.715.189 -40.128.702Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.268.444 10.961Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)18.308.457 31.065.161Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.470.423 3.239.589Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı554.299 -3.004.080YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları69.248 959.112Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.068 -192Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-259.723 -81.569Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar143.536Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.106.052 -1.292Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.440.557 901.250Diğer-4.466 -2.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.664.694 2.079.593Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.466.621Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.328.212 -4.382.391Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.094 -4.637Diğer3.000.000 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.084.973 1.331.643Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.373.214 1.366.268Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.478.846 11.670.056Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.852.060 13.036.324Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.823.903 1.344.299DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-254.515 -14.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-254.515 -14.418Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-232.726 -29.441Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-21.789 15.023Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.569.388 1.329.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.680.749 21.338.038 29.018.787 5.678.743 16.910.898 22.589.641Nakit ve Nakit Benzerleri7.542.437 16.286.332 23.828.769 5.553.833 13.926.977 19.480.810Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 7.683 7.713.165 7.720.848 1.057 11.299.208 11.300.265Bankalar4 863.062 8.573.167 9.436.229 3.223.642 2.627.769 5.851.411Para Piyasalarından Alacaklar6.675.582 0 6.675.582 2.329.447 0 2.329.447Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.890 0 -3.890 -313 0 -313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 209.189 209.189 0 178.275 178.275Devlet Borçlanma Senetleri0 144.642 144.642 0 123.843 123.843Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 64.547 64.547 0 54.432 54.432Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 134.404 1.701.375 1.835.779 124.910 1.266.557 1.391.467Devlet Borçlanma Senetleri19.360 1.701.375 1.720.735 7.380 1.266.557 1.273.937Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler115.044 0 115.044 117.530 0 117.530Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 3.908 3.141.142 3.145.050 0 1.539.089 1.539.089Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.908 2.541.714 2.545.622 0 1.442.689 1.442.689Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 599.428 599.428 0 96.400 96.400İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)49.197.571 271.312.112 320.509.683 17.695.312 279.735.754 297.431.066Krediler7 45.759.061 264.430.702 310.189.763 15.355.184 272.769.872 288.125.056Kiralama İşlemlerinden Alacaklar12 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar8 4.125.352 6.881.410 11.006.762 2.991.563 6.965.882 9.957.445Devlet Borçlanma Senetleri4.121.710 6.840.122 10.961.832 2.991.563 6.965.882 9.957.445Diğer Finansal Varlıklar3.642 41.288 44.930 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-686.842 0 -686.842 -651.435 0 -651.435SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI73.000 0 73.000 73.000 0 73.000İştirakler (Net)9 73.000 0 73.000 73.000 0 73.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler73.000 0 73.000 73.000 0 73.000Bağlı Ortaklıklar (Net)10 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)23.588 23.588 9.714 0 9.714MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)15.627 0 15.627 12.754 0 12.754Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer15.627 0 15.627 12.754 0 12.754YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 1.957 0 1.957 2.008 0 2.008CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)2.718.010 3.735.977 6.453.987 1.152.594 1.106.703 2.259.297VARLIKLAR TOPLAMI59.710.502 296.386.127 356.096.629 24.624.125 297.753.355 322.377.480YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER3 32.473.883 236.253.875 268.727.758 3.585.529 246.779.845 250.365.374PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 6.900.525 6.900.525 0 6.517.681 6.517.681İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 45.782.013 45.782.013 0 37.284.304 37.284.304Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 45.782.013 45.782.013 0 37.284.304 37.284.304FONLAR112.776 1.173.335 1.286.111 17.918 228.878 246.796Müstakrizlerin Fonları112.763 1.173.335 1.286.098 17.905 228.878 246.783Diğer13 0 13 13 0 13GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 177.910 231.018 408.928 0 116.977 116.977Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı177.910 207.432 385.342 0 19.580 19.580Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 23.586 23.586 0 97.397 97.397FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 11.438 8.243 19.681 3.713 2.210 5.923KARŞILIKLAR6 789.606 0 789.606 743.337 0 743.337Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı100.100 0 100.100 139.929 0 139.929Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar689.506 0 689.506 603.408 0 603.408CARİ VERGİ BORCU7.1 37.697 0 37.697 12.995 0 12.995ERTELENMİŞ VERGİ BORCU7.2 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI2.998.128 2.989.130 5.987.258 2.999.127 2.524.710 5.523.837Krediler0 2.989.130 2.989.130 0 2.524.710 2.524.710Diğer Borçlanma Araçları2.998.128 0 2.998.128 2.999.127 0 2.999.127DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4 203.946 5.833.407 6.037.353 3.045.112 3.964.833 7.009.945ÖZKAYNAKLAR8 20.395.632 -275.933 20.119.699 14.575.534 -25.223 14.550.311Ödenmiş Sermaye13.800.000 0 13.800.000 10.800.000 0 10.800.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.249 0 -10.249 -10.249 0 -10.249Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler101.713 -275.933 -174.220 105.518 -25.223 80.295Kar Yedekleri3.680.265 0 3.680.265 573.748 0 573.748Yasal Yedekler725.094 0 725.094 569.768 0 569.768Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.955.171 0 2.955.171 3.980 0 3.980Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.823.903 0 2.823.903 3.106.517 0 3.106.517Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.823.903 0 2.823.903 3.106.517 0 3.106.517Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI57.201.016 298.895.613 356.096.629 24.983.265 297.394.215 322.377.480Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 6.196.461 2.984.876Kredilerden Alınan Faizler5.218.176 2.435.710Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler83.625 142.007Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler345.102 72.789Menkul Değerlerden Alınan Faizler536.763 332.799Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.513 7.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar74.058 36.710İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler457.192 288.883Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri12.795 1.571FAİZ GİDERLERİ (-)2 -3.736.487 -1.868.044Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2.113.765 -998.451Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler0 -77İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.516.367 -840.298Kiralama Faiz Giderleri-963 -902Diğer Faiz Giderleri-105.392 -28.316NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.459.974 1.116.832NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ397.581 179.382Alınan Ücret ve Komisyonlar770.753 386.802Gayri Nakdi Kredilerden239 92Diğer770.514 386.710Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-373.172 -207.420Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-373.172 -207.420TEMETTÜ GELİRLERİ697 200TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 416.475 386.395Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)339 3.588Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.083.658 749.882Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.667.522 -367.075DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 46.703 53.172FAALİYET BRÜT KÂRI3.321.430 1.735.981BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -135.121 -145.756DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -41.904 -12.133PERSONEL GİDERLERİ (-)-203.660 -133.356DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -116.842 -100.437NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.823.903 1.344.299BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.823.903 1.344.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.823.903 1.344.299DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.823.903 1.344.299Grubun Karı (Zararı)2.823.903 1.344.299Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053129BIST