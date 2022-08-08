***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.08.2022 18:46
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 11.413.457 0 11.413.457
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.106.517 0 -3.106.517 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.800.000 0 0 0 0 -10.249 0 0 -225.870 51.650 3.680.265 0 2.823.903 0 20.119.699
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
20.357.558 284.191.333 304.548.891 7.758.289 218.440.007 226.198.296
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 601.997 31.772.350 32.374.347 479.825 25.587.183 26.067.008
Teminat Mektupları
0 251.779 251.779 0 114.634 114.634
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 251.779 251.779 0 114.634 114.634
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
601.997 31.520.571 32.122.568 479.825 25.472.549 25.952.374
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
15.720.721 159.024.880 174.745.601 7.278.464 120.466.421 127.744.885
Cayılamaz Taahhütler
0 3.307 3.307 6.741 6.593 13.334
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 6.741 6.593 13.334
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 3.307 3.307 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
15.720.721 159.021.573 174.742.294 7.271.723 120.459.828 127.731.551
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.720.721 159.021.573 174.742.294 7.271.723 120.459.828 127.731.551
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.034.840 93.394.103 97.428.943 0 72.386.403 72.386.403
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 79.069.504 79.069.504 0 67.190.623 67.190.623
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 63.959.668 63.959.668 0 44.286.238 44.286.238
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 15.109.836 15.109.836 0 22.904.385 22.904.385
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.034.840 14.324.599 18.359.439 0 5.195.780 5.195.780
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
149.080 129.416 278.496 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
74.743 64.708 139.451 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
74.337 64.708 139.045 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.885.760 14.195.183 18.080.943 0 5.195.780 5.195.780
Swap Para Alım İşlemleri
289.200 8.666.351 8.955.551 0 2.619.142 2.619.142
Swap Para Satım İşlemleri
3.596.560 5.528.832 9.125.392 0 2.576.638 2.576.638
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
84.759.391 570.939.097 655.698.488 16.063.604 495.481.365 511.544.969
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
257.073 3.541.550 3.798.623 349.952 3.326.358 3.676.310
Menkul Kıymetler
0 111.063 111.063 0 88.616 88.616
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
237.783 3.147.638 3.385.421 330.662 3.002.827 3.333.489
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 282.849 302.139 19.290 234.915 254.205
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
84.502.318 567.397.547 651.899.865 15.713.652 492.155.007 507.868.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
105.116.949 855.130.430 960.247.379 23.821.893 713.921.372 737.743.265
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.759.052 2.772.262
Alınan Faizler
5.658.593 2.762.722
Ödenen Faizler
-2.054.379 -955.397
Alınan Temettüler
697 200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
763.002 338.260
Elde Edilen Diğer Kazançlar
47.042 56.760
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
29.923 29.808
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.565 -145.852
Ödenen Vergiler
-155.940 -129.108
Diğer
699.679 814.869
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.204.753 -5.776.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.649
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-21.715.189 -40.128.702
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.268.444 10.961
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
18.308.457 31.065.161
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.470.423 3.239.589
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
554.299 -3.004.080
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
69.248 959.112
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.068 -192
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-259.723 -81.569
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
143.536
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.106.052 -1.292
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.440.557 901.250
Diğer
-4.466 -2.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.664.694 2.079.593
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.466.621
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.328.212 -4.382.391
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.094 -4.637
Diğer
3.000.000 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.084.973 1.331.643
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.373.214 1.366.268
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.478.846 11.670.056
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.852.060 13.036.324
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.823.903 1.344.299
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-254.515 -14.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-254.515 -14.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-232.726 -29.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-21.789 15.023
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.569.388 1.329.881
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.680.749 21.338.038 29.018.787 5.678.743 16.910.898 22.589.641
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.542.437 16.286.332 23.828.769 5.553.833 13.926.977 19.480.810
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 7.683 7.713.165 7.720.848 1.057 11.299.208 11.300.265
Bankalar
4 863.062 8.573.167 9.436.229 3.223.642 2.627.769 5.851.411
Para Piyasalarından Alacaklar
6.675.582 0 6.675.582 2.329.447 0 2.329.447
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.890 0 -3.890 -313 0 -313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 209.189 209.189 0 178.275 178.275
Devlet Borçlanma Senetleri
0 144.642 144.642 0 123.843 123.843
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 64.547 64.547 0 54.432 54.432
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 134.404 1.701.375 1.835.779 124.910 1.266.557 1.391.467
Devlet Borçlanma Senetleri
19.360 1.701.375 1.720.735 7.380 1.266.557 1.273.937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
115.044 0 115.044 117.530 0 117.530
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 3.908 3.141.142 3.145.050 0 1.539.089 1.539.089
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.908 2.541.714 2.545.622 0 1.442.689 1.442.689
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 599.428 599.428 0 96.400 96.400
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
49.197.571 271.312.112 320.509.683 17.695.312 279.735.754 297.431.066
Krediler
7 45.759.061 264.430.702 310.189.763 15.355.184 272.769.872 288.125.056
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 4.125.352 6.881.410 11.006.762 2.991.563 6.965.882 9.957.445
Devlet Borçlanma Senetleri
4.121.710 6.840.122 10.961.832 2.991.563 6.965.882 9.957.445
Diğer Finansal Varlıklar
3.642 41.288 44.930 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-686.842 0 -686.842 -651.435 0 -651.435
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
İştirakler (Net)
9 73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
73.000 0 73.000 73.000 0 73.000
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
23.588 23.588 9.714 0 9.714
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15.627 0 15.627 12.754 0 12.754
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.627 0 15.627 12.754 0 12.754
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 1.957 0 1.957 2.008 0 2.008
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.718.010 3.735.977 6.453.987 1.152.594 1.106.703 2.259.297
VARLIKLAR TOPLAMI
59.710.502 296.386.127 356.096.629 24.624.125 297.753.355 322.377.480
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 32.473.883 236.253.875 268.727.758 3.585.529 246.779.845 250.365.374
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 6.900.525 6.900.525 0 6.517.681 6.517.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 45.782.013 45.782.013 0 37.284.304 37.284.304
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 45.782.013 45.782.013 0 37.284.304 37.284.304
FONLAR
112.776 1.173.335 1.286.111 17.918 228.878 246.796
Müstakrizlerin Fonları
112.763 1.173.335 1.286.098 17.905 228.878 246.783
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 177.910 231.018 408.928 0 116.977 116.977
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
177.910 207.432 385.342 0 19.580 19.580
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 23.586 23.586 0 97.397 97.397
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 11.438 8.243 19.681 3.713 2.210 5.923
KARŞILIKLAR
6 789.606 0 789.606 743.337 0 743.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
100.100 0 100.100 139.929 0 139.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
689.506 0 689.506 603.408 0 603.408
CARİ VERGİ BORCU
7.1 37.697 0 37.697 12.995 0 12.995
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.998.128 2.989.130 5.987.258 2.999.127 2.524.710 5.523.837
Krediler
0 2.989.130 2.989.130 0 2.524.710 2.524.710
Diğer Borçlanma Araçları
2.998.128 0 2.998.128 2.999.127 0 2.999.127
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 203.946 5.833.407 6.037.353 3.045.112 3.964.833 7.009.945
ÖZKAYNAKLAR
8 20.395.632 -275.933 20.119.699 14.575.534 -25.223 14.550.311
Ödenmiş Sermaye
13.800.000 0 13.800.000 10.800.000 0 10.800.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.249 0 -10.249 -10.249 0 -10.249
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
101.713 -275.933 -174.220 105.518 -25.223 80.295
Kar Yedekleri
3.680.265 0 3.680.265 573.748 0 573.748
Yasal Yedekler
725.094 0 725.094 569.768 0 569.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.955.171 0 2.955.171 3.980 0 3.980
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.823.903 0 2.823.903 3.106.517 0 3.106.517
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.823.903 0 2.823.903 3.106.517 0 3.106.517
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.201.016 298.895.613 356.096.629 24.983.265 297.394.215 322.377.480
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 6.196.461 2.984.876
Kredilerden Alınan Faizler
5.218.176 2.435.710
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
83.625 142.007
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
345.102 72.789
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
536.763 332.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.513 7.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
74.058 36.710
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
457.192 288.883
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.795 1.571
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -3.736.487 -1.868.044
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.113.765 -998.451
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -77
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.516.367 -840.298
Kiralama Faiz Giderleri
-963 -902
Diğer Faiz Giderleri
-105.392 -28.316
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.459.974 1.116.832
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
397.581 179.382
Alınan Ücret ve Komisyonlar
770.753 386.802
Gayri Nakdi Kredilerden
239 92
Diğer
770.514 386.710
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-373.172 -207.420
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-373.172 -207.420
TEMETTÜ GELİRLERİ
697 200
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 416.475 386.395
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
339 3.588
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.083.658 749.882
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.667.522 -367.075
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 46.703 53.172
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.321.430 1.735.981
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -135.121 -145.756
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -41.904 -12.133
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-203.660 -133.356
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -116.842 -100.437
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.823.903 1.344.299
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.823.903 1.344.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.823.903 1.344.299
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.823.903 1.344.299
Grubun Karı (Zararı)
2.823.903 1.344.299
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053129
BIST