***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2021 16:20
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi güncellenmiş olup, ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,36 14/04/2021 14/04/2021 10309
7,8,34 20/04/2021 20/04/2021 10313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931318
BIST
17:361.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
17:368,2138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0569
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
17:369,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0782
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
17:36469,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,46
|Açılış
|: 469,27
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BAYRK
|12,54
|32.765.466
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|81.920.029
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.477.889
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.761.795
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.702.893
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.752.720
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.451.903
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|UMPAS
|1,48
|186.505
|% -9,76
|
|BJKAS
|7,12
|117.946.899
|% -9,64
|
|SASA
|35,92
|1.389.502.259
|% 3,13
|
|EREGL
|19,42
|1.251.265.469
|% 0,52
|
|THYAO
|11,88
|1.096.200.124
|% 1,28
|
|GARAN
|7,13
|831.966.294
|% -0,14
|
|GWIND
|5,32
|785.239.208
|% -5,34
|
|GWIND
|5,32
|785.239.208
|% -5,34
|
|YKBNK
|2,07
|277.666.642
|% -1,43
|
|GARAN
|7,13
|831.966.294
|% -0,14
|
|TSKB
|1,20
|130.733.215
|% -1,64
|
|THYAO
|11,88
|1.096.200.124
|% 1,28
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2066
|8,2138
|% -0,69
|
|Euro
|9,9181
|9,9300
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,3648
|11,4218
|% -0,87
|
|Frank
|8,9390
|8,9928
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1788
|2,1898
|% -0,91
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,06
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,44
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:49KERVT
Yüzde 7.29 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 559, 670 adet işlem
-
17:48TAVHL
Yüzde 5.40 oranında artışla 19.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 173, 280 adet işlem
-
17:46LIDFA
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 620 adet işlem
-
17:45KNFRT
Yüzde 8.22 oranında artışla 16.86 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 365 adet işlem
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, RYSAS, BALAT, TUCLK, ULUUN, ULAS, MERIT, LUKSK, SEYKM, CRFSA