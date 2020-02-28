***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 19:44
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823045
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05318,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -8,15
|Açılış
|: 318,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9290
|7,9688
|% -0,52
|
|Frank
|6,4138
|6,4524
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6560
|1,6643
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|-49,38
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,07
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|
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