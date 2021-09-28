***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
28.09.2021 13:51
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965497
BIST
15:331.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
15:338,8527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
15:3310,3166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0610
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2938
15:33494,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler15:33
|MANAS
|17,29
|31.422.935
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.418.033
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.615.972
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|166.880.438
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.303.250
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.613.451
|% -9,65
|
|GARFA
|13,10
|5.915.618
|% -8,39
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,04
|955.937.060
|% 2,26
|
|THYAO
|13,78
|875.461.589
|% 0,00
|
|KOZAL
|96,85
|395.235.661
|% 2,65
|
|SISE
|8,09
|383.180.782
|% 0,87
|
|TUPRS
|111,60
|365.058.627
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,38
|293.445.006
|% 1,71
|
|GARAN
|9,04
|955.937.060
|% 2,26
|
|THYAO
|13,78
|875.461.589
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,25
|310.543.471
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,79
|96.637.219
|% 0,56
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8480
|8,8527
|% -0,20
|
|Euro
|10,3097
|10,3166
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8810
|11,9406
|% -0,71
|
|Frank
|9,4713
|9,5284
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3491
|2,3609
|% -0,31
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|4,61
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|6,80
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,29
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|-0,32
|