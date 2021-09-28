***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965497BIST