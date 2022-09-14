***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup 1.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063016BIST