***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2022 11:10
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup 1.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063016
BIST
11:143.344
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,11
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:1418,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:1418,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0728
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:141.000,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:14
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,40
|23.749.095
|% 8,88
|
|INVEO
|23,18
|83.626.404
|% 6,33
|
|TUKAS
|12,50
|122.737.267
|% 6,11
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.028.330
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.469.309
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|29.833.595
|% -9,99
|
|THYAO
|71,45
|1.507.009.727
|% 0,49
|
|KRDMD
|13,48
|1.267.552.975
|% -6,71
|
|AKBNK
|14,20
|1.246.558.872
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,34
|1.040.779.169
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.145.821.295
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.147.071.778
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.175.462
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|136.487.467
|% -2,04
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2462
|18,2583
|% 0,05
|
|Euro
|18,2526
|18,2662
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0094
|21,1147
|% 0,47
|
|Frank
|18,9576
|19,0718
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29AKBNK
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 629, 717 adet işlem
-
11:28KRDMD
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 551, 711 adet işlem
-
11:27KRDMB
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 428 adet işlem
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 84 kaybederek (% -2.87 ) 2, 972
-
11:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, HALKB, ISCTR, YKBNK, VKFYO, ATSYH, VAKBN, EKGYO, HKTM, GARAN