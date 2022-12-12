***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
12.12.2022 10:44
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 02.12.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086563
BIST
16:575.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 202,80
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:5718,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:5719,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0807
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:571.072,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.072,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KOZAL
|466,80
|1.985.640.606
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.057.221
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.232.257
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.093.883
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|143.797.125
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,93
|79.379.144
|% -4,46
|
|IDEAS
|48,68
|66.825.465
|% -4,17
|
|KAPLM
|116,40
|22.410.764
|% -4,12
|
|THYAO
|143,30
|8.944.252.569
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,16
|7.729.789.415
|% 2,64
|
|ASELS
|57,40
|6.126.682.494
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,98
|4.974.832.827
|% 5,56
|
|SKBNK
|2,82
|1.177.945.449
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,81
|4.565.616.612
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,32
|3.770.485.025
|% 7,10
|
|TSKB
|4,27
|1.390.644.697
|% 7,83
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6476
|% 0,04
|
|Euro
|19,7065
|19,7158
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,8481
|22,9626
|% 0,30
|
|Frank
|19,9117
|20,0316
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 75 artarak (% 4.40 ) 5, 592
-
17:11XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 03 üstünde . İşlem hacmi 113, 398.00 milyon TL de
-
17:10ASELS
Yüzde 7.20 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 480, 702 adet işlem
-
17:09MAGEN
Yüzde 7.52 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 615 adet işlem
-
17:08ZPT10
Yüzde 7.60 oranında artışla 38.49 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 436 adet işlem