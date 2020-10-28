***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.10.2020 10:40
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamızca yurt içinde azami toplam 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutarında farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla defada borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Yetki devri akabinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884598
BIST
12:001.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -15,44
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:008,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,2620
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2672
En Düşük
8,1715
12:009,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0610
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7220
En Düşük
9,6415
12:00505,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,03
|Açılış
|: 505,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,84
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:00
|DYOBY
|12,43
|17.092.429
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.023.104
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|TSKB
|2,32
|994.838.233
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,03
|939.280.436
|% 7,98
|
|ASELS
|17,59
|521.977.939
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,82
|497.687.482
|% 6,43
|
|GARAN
|6,83
|420.808.061
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,03
|939.280.436
|% 7,98
|
|TSKB
|2,32
|994.838.233
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,82
|497.687.482
|% 6,43
|
|YKBNK
|2,15
|181.665.299
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|257.296.426
|% -1,52
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2647
|8,2672
|% 1,01
|
|Euro
|9,7161
|9,7199
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,7056
|10,7593
|% 0,63
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1958
|2,2068
|% 0,99
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-5,27
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,04
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-1,27
|
Seans Raporu
12:00
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-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 17 kaybederek (% -1.51 ) 1, 247
-
12:06XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 7, 309.00 milyon TL de
-
12:03VESBE
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 31.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 811 adet işlem
-
12:02AVGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 688 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 7, 100.00 milyon TL de