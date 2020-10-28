Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.10.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile Bankamızca yurt içinde azami toplam 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutarında farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla defada borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Yetki devri akabinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884598


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:001.137
Değişim :  -1,34% |  -15,44
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.153 En Düşük
1.133
BIST En Aktif Hisseler12:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 12,43 17.092.429 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.023.104 % 10,00  
CASA 33,00 14.831.982 % 10,00  
KENT 332,20 288.017 % 10,00  
VANGD 7,37 360.238 % 10,00  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Dolar 8,2647 8,2672 % 1,01  
Euro 9,7161 9,7199 % 0,63  
Sterlin 10,7056 10,7593 % 0,63  
Frank 9,0357 9,0901 % 0,80  
Riyal 2,1958 2,2068 % 0,99  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 -5,27  
Altın Gr. 505 505 3,67  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,29 24,32 -0,06  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,04  
B. Petrol 40,34 40,34 -1,27  
Seans Raporu 12:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru