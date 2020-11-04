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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.11.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın yurt içinde azami toplam 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutarında farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla defada borçlanma araçlarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 28.10.2020 tarih ve 67/1337 sayılı kararı ile 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886111


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Altın Gr. 517 517 1,98  
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Tam 3.413 3.502 -36,09  
Yarım 1.650 1.694 -17,46  
Çeyrek 828 847 -8,73  
Gümüş.Ons 24,02 24,07 -0,10  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 -0,00  
B. Petrol 40,76 40,76 1,05  
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