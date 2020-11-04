***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.11.2020 15:06
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.10.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın yurt içinde azami toplam 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutarında farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla defada borçlanma araçlarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 28.10.2020 tarih ve 67/1337 sayılı kararı ile 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886111
BIST
15:541.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 18,39
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:548,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0445
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:549,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0744
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:54517,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,67
|Açılış
|: 517,62
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:52
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.940.394
|% 9,99
|
|KLGYO
|11,45
|29.814.553
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|MERKO
|10,83
|226.129.686
|% -9,45
|
|GARAN
|6,97
|2.418.347.302
|% 0,29
|
|THYAO
|9,78
|1.145.509.482
|% 2,73
|
|KRDMD
|3,40
|1.066.388.960
|% 3,98
|
|SISE
|6,48
|865.086.203
|% 1,25
|
|TSKB
|2,15
|841.995.036
|% -6,52
|
|TSKB
|2,15
|841.995.036
|% -6,52
|
|GARAN
|6,97
|2.418.347.302
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.066.388.960
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,33
|601.718.476
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,72
|334.950.510
|% 0,58
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4410
|8,4516
|% 0,48
|
|Euro
|9,8979
|9,9126
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,9620
|11,0170
|% 0,46
|
|Frank
|9,2144
|9,2699
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% 0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,91
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.413
|3.502
|-36,09
|
|Yarım
|1.650
|1.694
|-17,46
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,76
|40,76
|1,05
|