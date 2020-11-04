***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.10.2021Ek AçıklamalarBankamızın yurt içinde azami toplam 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) tutarında farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla defada borçlanma araçlarının ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 28.10.2020 tarih ve 67/1337 sayılı kararı ile 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır."Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886111BIST