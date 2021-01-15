***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.01.2021 12:32
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
Gerekli açıklama 13.01.2021 tarihinde Özel Durum Açıklması şablonundan yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902559
BIST
13:461.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,44
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:467,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0363
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:468,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:46440,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,37
|Açılış
|: 440,93
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:46
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.780.614
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|ETILR
|4,20
|604.207
|% -4,55
|
|SISE
|7,97
|1.915.096.424
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,49
|1.144.069.772
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|991.405.458
|% -2,20
|
|KOZAL
|115,50
|839.643.656
|% 4,52
|
|KRDMD
|6,61
|803.066.272
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,49
|1.144.069.772
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|991.405.458
|% -2,20
|
|SISE
|7,97
|1.915.096.424
|% 3,10
|
|SKBNK
|1,62
|306.373.044
|% -1,22
|
|TSKB
|1,87
|350.182.260
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3936
|7,3972
|% 0,49
|
|Euro
|8,9677
|8,9730
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0627
|10,1132
|% 0,12
|
|Frank
|8,2986
|8,3486
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% 0,40
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,94
|