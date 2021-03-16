***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.03.2021 17:18
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Yurt Dışı Tahvil İhracı Hk. İlgide kayıtlı açıklamamızla yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için SPK'dan onay alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere bir yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V. London Branch, Mizuho International Plc., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden yapılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918481
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0582
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 418,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|DOAS
|34,80
|274.355.315
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.317.264
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.633.726
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.127.314
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|423.830
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.422.562
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.353.158.665
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.281.798.115
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.447.620
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|936.424.855
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|887.644.011
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|449.882.337
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|933.577.540
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.024.881
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5047
|% -0,37
|
|Euro
|8,9229
|8,9301
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3902
|10,4423
|% -0,51
|
|Frank
|8,0731
|8,1217
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9953
|2,0053
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
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