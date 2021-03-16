***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 26.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022Ek Açıklamalarİlgi: 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Yurt Dışı Tahvil İhracı Hk. İlgide kayıtlı açıklamamızla yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için SPK'dan onay alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere bir yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V. London Branch, Mizuho International Plc., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918481BIST