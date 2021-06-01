***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.06.2021 16:02
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu, 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) ve/veya halka arz edilerek, bir veya birden fazla ihraç yapılması yoluyla, azami 5 yıl vadeli ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, azami toplam 1 milyar Türk Lirası tutarında VTMK ihraç etmek üzere ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939336
BIST
17:211.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.433
En Düşük
1.423
17:218,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 8,5000
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|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,5425
En Düşük
8,4778
17:2110,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
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17:21519,76
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
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524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ESEN
|31,68
|144.514.833
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.052.383
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|69.598.982
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.890.479
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.531.935
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|108.939.851
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.298.813.272
|% 1,38
|
|THYAO
|13,40
|996.919.729
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,21
|631.619.274
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|554.572.743
|% 1,15
|
|EREGL
|19,41
|403.012.307
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,21
|631.619.274
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.298.813.272
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|241.531.935
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.832.116
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|172.283.820
|% -0,51
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5216
|% 0,35
|
|Euro
|10,4400
|10,4451
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0363
|12,0966
|% 0,02
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2636
|2,2750
|% 0,27
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,64
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:21
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17:36FADE
Yüzde 5.03 oranında artışla 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 463 adet işlem
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17:35SEKUR
Yüzde 4.27 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 475 adet işlem
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17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 51 artarak (% 0.96 ) 1, 521
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17:34XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 11, 139.00 milyon TL de
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17:33OYAYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 647 adet işlem