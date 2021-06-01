***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün YetkilendirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu, 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) ve/veya halka arz edilerek, bir veya birden fazla ihraç yapılması yoluyla, azami 5 yıl vadeli ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, azami toplam 1 milyar Türk Lirası tutarında VTMK ihraç etmek üzere ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939336BIST