***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı İçin Genel Müdürlüğün YetkilendirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956962BIST