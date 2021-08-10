***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.08.2021 17:14
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı İçin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956962
BIST
17:241.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,74
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:248,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:2410,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1973
En Düşük
10,0616
17:24485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,62
|Açılış
|: 485,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MARKA
|5,06
|3.119.556
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.005.769
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.134.510
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|98.624.741
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.934
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.382
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EREGL
|19,20
|1.057.151.209
|% -2,59
|
|GENIL
|16,41
|941.677.222
|% 4,32
|
|KRDMD
|8,03
|1.880.382.998
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,43
|419.204.997
|% -2,41
|
|GARAN
|9,07
|1.297.760.700
|% -0,44
|
|SISE
|8,36
|1.071.736.751
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,84
|230.434.450
|% -0,54
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6609
|8,6658
|% 0,78
|
|Euro
|10,1697
|10,1973
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,9606
|12,0206
|% 0,93
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3021
|2,3136
|% 0,81
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|12,91
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|-0,65
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:37IDGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 860 adet işlem
-
17:36KTSKR
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 447, 988 adet işlem
-
17:33PENGD
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 027, 816 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 31 kaybederek (% -1.28 ) 1, 254
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, KLKIM, MARKA, VKING, DERIM, DENGE, DAGI, SELGD