***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 18.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.09.2021Ek AçıklamalarBankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965335BIST