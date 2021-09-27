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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.09.2021 15:14



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965335


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