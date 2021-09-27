***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.09.2021 15:14
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965335
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0559
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 495,56
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|GOLTS
|40,48
|47.202.988
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.420
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|5.137.823
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.578.428
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.636.761
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.112.628
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.786.160
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|777.025
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.507.570.160
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.407.202.671
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|925.574.087
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|715.988.266
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|627.949.769
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|715.988.266
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.407.202.671
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|162.934.158
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.507.570.160
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.768.524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8727
|% 0,63
|
|Euro
|10,3687
|10,3745
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9688
|12,0288
|% -0,60
|
|Frank
|9,5186
|9,5760
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3699
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-11,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem