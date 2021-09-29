***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2021 14:15
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.09.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 06.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 23.09.2021 tarihli kararı ile onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965700
BIST
15:181.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
15:188,8818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
15:1810,3084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0473
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2908
15:18493,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 493,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler15:18
|VBTYZ
|20,74
|53.567.219
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.867.186
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|ATAGY
|4,27
|20.638.058
|% 8,65
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|388.752
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|208.866.221
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|878.250
|% -9,93
|
|GARFA
|12,08
|4.029.914
|% -6,86
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARAN
|9,08
|1.165.321.383
|% 0,22
|
|THYAO
|13,98
|723.233.990
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,60
|702.630.603
|% 1,69
|
|SISE
|8,20
|565.720.667
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,29
|532.134.840
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,38
|476.181.525
|% 0,42
|
|GARAN
|9,08
|1.165.321.383
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,29
|532.134.840
|% 0,95
|
|ODAS
|1,37
|103.277.611
|% 0,74
|
|SISE
|8,20
|565.720.667
|% 0,37
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8788
|8,8818
|% -0,39
|
|Euro
|10,3009
|10,3084
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9875
|% -0,02
|
|Frank
|9,4704
|9,5274
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3634
|2,3752
|% -0,24
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,40
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-5,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|1,51
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|0,73
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|77,49
|77,49
|-0,60
|
Seans Raporu
15:18
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15:29TTKOM
Yüzde 4.01 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 676, 672 adet işlem
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15:27YUNSA
Yüzde 4.58 oranında artışla 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 351 adet işlem
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15:26XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 9, 524.00 milyon TL de
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15:25SANFM
Yüzde 4.69 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 078 adet işlem
-
15:23CANTE
Yüzde 4.02 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 411 adet işlem