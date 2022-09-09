***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.09.2022 19:29
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu, 09.09.2022 tarihli Kararı ile yurt içinde azami toplam 10.000.000.000 TL (on milyar Türk Lirası) tutarında, azami 5 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dâhil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062212
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1082
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.006,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.006,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2241
|18,2391
|% 0,09
|
|Euro
|18,3127
|18,3376
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0547
|21,1603
|% 0,71
|
|Frank
|18,8716
|18,9853
|% 0,86
|
|Riyal
|4,8336
|4,8579
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|8,98
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.754
|6.847
|18,00
|
|Yarım
|3.291
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|2,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152