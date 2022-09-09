***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlüğün YetkilendirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu, 09.09.2022 tarihli Kararı ile yurt dışında azami toplam 1,5 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dâhil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062211BIST