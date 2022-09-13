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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.09.2022 17:10
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Limitine Yönelik SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup 1.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062758


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