***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Limitine Yönelik SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023Ek Açıklamalarİlgi: 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup 1.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062758BIST