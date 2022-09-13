***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2022 17:10
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Limitine Yönelik SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 08.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz sonuçlanmış olup 1.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062758
BIST
17:283.561
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -88,67
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:2818,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:2818,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1501
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:281.001,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.001,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|97.398.566
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.803.400
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.139.005
|% 9,99
|
|VKFYO
|7,38
|54.064.481
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|350.754.544
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|188.538.957
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.817.418
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,07
|13.736.390.352
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,06
|12.698.469.687
|% -6,50
|
|ISCTR
|11,50
|10.760.991.591
|% -8,37
|
|THYAO
|73,65
|10.113.465.148
|% -1,73
|
|ASELS
|32,14
|7.851.271.312
|% -0,31
|
|YKBNK
|9,06
|12.698.469.687
|% -6,50
|
|EKGYO
|4,82
|5.845.460.809
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,50
|10.760.991.591
|% -8,37
|
|AKBNK
|17,07
|13.736.390.352
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,41
|6.629.451.807
|% 0,65
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2488
|18,2546
|% 0,22
|
|Euro
|18,2861
|18,2912
|% -0,85
|
|Sterlin
|21,0227
|21,1281
|% -0,99
|
|Frank
|18,9239
|19,0379
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,11
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,73
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.763
|6.830
|-26,00
|
|Yarım
|3.295
|3.339
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-0,50
|
Seans Raporu
17:26
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Yüzde -6.66 oranında düşüşle 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 402 adet işlem
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