***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel para ve uzun vadeli yabancı para notlarını "BB-" seviyelerinde teyit ederek bu notların görünümlerini durağandan negatife revize etmesine paralel olarak 01 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerel para notunu "BB-" seviyesinde teyit ederek görünümünü durağandan negatife uzun vadeli yabancı para notunu ise "B+" seviyesinde teyit ederek görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşu, Bankanın kısa vadeli yerel ve yabancı para notlarını "B" seviyesinde, destek notunu "4" seviyesinde, destek notu tabanını "B+" seviyesinde ve ulusal uzun vadeli kredi notunu "AAA(tur)" seviyesi ile görünümünü de durağan olarak teyit etmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872928BIST