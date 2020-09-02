***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 14:01
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yerel para ve uzun vadeli yabancı para notlarını "BB-" seviyelerinde teyit ederek bu notların görünümlerini durağandan negatife revize etmesine paralel olarak 01 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerel para notunu "BB-" seviyesinde teyit ederek görünümünü durağandan negatife uzun vadeli yabancı para notunu ise "B+" seviyesinde teyit ederek görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşu, Bankanın kısa vadeli yerel ve yabancı para notlarını "B" seviyesinde, destek notunu "4" seviyesinde, destek notu tabanını "B+" seviyesinde ve ulusal uzun vadeli kredi notunu "AAA(tur)" seviyesi ile görünümünü de durağan olarak teyit etmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872928
BIST
13:541.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:547,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:548,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:54467,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 467,01
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.791.895
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|519,00
|10.641.257
|% -8,30
|
|DOGUB
|4,38
|62.600.659
|% -7,40
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,86
|606.935.544
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|435.205.295
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|390.824.532
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|202.968.225
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,92
|83.332.437
|% 8,24
|
|PETKM
|3,98
|349.657.138
|% 0,51
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3807
|7,3839
|% 0,22
|
|Euro
|8,7555
|8,7611
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8363
|9,8856
|% 0,09
|
|Frank
|8,0773
|8,1260
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|1,31
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|0,64
|
|Çeyrek
|749
|765
|0,31
|