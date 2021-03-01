***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19.02.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 26.02.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme notları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913928BIST