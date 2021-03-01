***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 16:32
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19.02.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, 26.02.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme notları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913928
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1334
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7814
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1880
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -7,71
|Açılış
|: 404,60
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2849
|7,2915
|% -1,80
|
|Euro
|8,7735
|8,7814
|% -2,10
|
|Sterlin
|10,1193
|10,1700
|% -1,86
|
|Frank
|7,9347
|7,9825
|% -2,40
|
|Riyal
|1,9364
|1,9461
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,51
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,01
|