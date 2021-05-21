***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 26.02.2021 tarihinde "Negatif"ten "Durağan"a revize edilen Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümleri, 18.05.2021 tarihinde diğer tüm not ve görünümleri ile birlikte teyit edilmiştir. Güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir.GüncelUzun Vadeli Yabancı Para Kredi NotuB+DurağanUzun Vadeli Yerli Para Kredi NotuBB-DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuDestek NotuDestek Derecelendirme TabanıB+Ulusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA (tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937177BIST