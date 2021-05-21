***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2021 13:49
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 26.02.2021 tarihinde "Negatif"ten "Durağan"a revize edilen Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümleri, 18.05.2021 tarihinde diğer tüm not ve görünümleri ile birlikte teyit edilmiştir. Güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir.
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B+
Durağan
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
BB-
Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
Destek Notu
4
Destek Derecelendirme Tabanı
B+
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937177
BIST
16:331.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:338,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:3310,2117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0499
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
16:33507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,48
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:33
|OZGYO
|1,87
|14.884.995
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.955.214
|% 9,91
|
|FENER
|34,20
|494.823.939
|% 9,34
|
|SELGD
|4,08
|1.545.231
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,70
|61.468.060
|% -7,81
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|81.837.197
|% -5,86
|
|GARAN
|8,20
|749.439.674
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|685.810.167
|% 1,25
|
|JANTS
|88,75
|632.485.246
|% 1,02
|
|TUPRS
|102,50
|626.206.673
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,57
|584.811.439
|% 4,99
|
|YKBNK
|2,17
|378.119.418
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|269.893.879
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|749.439.674
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|685.810.167
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,57
|584.811.439
|% 4,99
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3734
|8,3766
|% -0,05
|
|Euro
|10,2057
|10,2117
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,11
|
|Frank
|9,2741
|9,3300
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2251
|2,2362
|% -0,13
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|10,05
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|18,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|9,33
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|4,51
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,25
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,04
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|1,21
|