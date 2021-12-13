***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.12.2021 11:21
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10.12.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Ayrıca, Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Desteği" notu "b+" seviyesinde verilmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Önceki Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B+ Durağan B+ Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu BB- Durağan BB- Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B B
Devlet Desteği Notu b+
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA (tur) Durağan AAA (tur) Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982854
BIST
13:072.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 56,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
13:0714,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4570
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
13:0716,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,4406
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
13:07812,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 16,74
|Açılış
|: 812,61
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler13:05
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|18.024.076
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.172.093
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,82
|87.854.936
|% 9,86
|
|HEDEF
|5,92
|20.775.633
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|1.766.124
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.960.761
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|13.058.707
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|9.351.198
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.805.646.613
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|SISE
|16,47
|1.340.844.820
|% 4,31
|
|ASELS
|25,50
|1.162.850.996
|% 4,08
|
|GARAN
|11,80
|1.143.825.567
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,57
|774.258.991
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,61
|676.055.928
|% 1,69
|
|KRDMD
|11,43
|1.768.843.014
|% 4,96
|
|PETKM
|9,65
|1.118.750.582
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,21
|119.440.625
|% 0,83
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3405
|14,3687
|% 3,50
|
|Euro
|16,1488
|16,1848
|% 2,94
|
|Sterlin
|18,8287
|18,9232
|% 2,51
|
|Frank
|15,3593
|15,4519
|% 2,27
|
|Riyal
|3,7896
|3,8086
|% 2,70
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|2,63
|
|Altın Gr.
|823
|823
|26,89
|
|Cumhuriyet
|5.441
|5.523
|154,00
|
|Tam
|5.420
|5.573
|177,22
|
|Yarım
|2.620
|2.696
|85,73
|
|Çeyrek
|1.314
|1.348
|42,86
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|0,34
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,12
|