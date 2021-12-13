***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10.12.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Ayrıca, Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Desteği" notu "b+" seviyesinde verilmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Önceki GüncelUzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B+ Durağan B+ NegatifUzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu BB- Durağan BB- NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B BKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuB BDevlet Desteği Notu b+Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA (tur) Durağan AAA (tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982854BIST