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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.12.2021 11:21
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10.12.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Ayrıca, Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Desteği" notu "b+" seviyesinde verilmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Önceki Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B+          Durağan B+     Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu BB-        Durağan BB-   Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu B B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B B
Devlet Desteği Notu b+
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA (tur)    Durağan AAA (tur)    Durağan





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982854


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INTEM 91,05 18.024.076 % 9,96  
ALKA 19,44 10.172.093 % 9,95  
NIBAS 13,82 87.854.936 % 9,86  
HEDEF 5,92 20.775.633 % 9,83  
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Dolar 14,3405 14,3687 % 3,50  
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Frank 15,3593 15,4519 % 2,27  
Riyal 3,7896 3,8086 % 2,70  
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13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 2,63  
Altın Gr. 823 823 26,89  
Cumhuriyet 5.441 5.523 154,00  
Tam 5.420 5.573 177,22  
Yarım 2.620 2.696 85,73  
Çeyrek 1.314 1.348 42,86  
Gümüş.Ons 22,17 22,21 0,01  
Gümüş Gr. 10,23 10,25 0,34  
B. Petrol 75,27 75,27 0,12  
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